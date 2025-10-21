VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala La Mutant propone un monográfico dedicado al creador valenciano Norberto Llopis, que consta de un trabajo en proceso, un espectáculo y la proyección de una película.

Cada temporada, el espacio cultural dedica un ciclo de tres piezas a la trayectoria de un artista, a fin de colocarlo en un lugar diferente al de exhibición. A tal fin se seleccionan piezas antiguas y piezas que no están estrenadas para así acceder a sus procesos de investigación y a su proyección y desarrollo como creador a lo largo del tiempo.

Si en anteriores entregas se ha profundizado en los trabajos de Macarena Recuerda Sheperd y de Juan Domínguez, en esta temporada, el artista cuyo trabajo se pone en contexto es Norberto Llopis. Su monográfico, programado esta semana,

El 22 de octubre, el valenciano mostrará 'Goldberg, variaciones sobre la ceguera', donde parte de un texto de Jacques Derrida llamado 'Memorias de ciego: El autorretrato y otras ruinas', en el que el filósofo francés trata la temática del dibujo, el autorretrato y la ceguera.

Llopis observa que para Derrida, "una imagen es siempre una imagen de ciego, unos trazos hechos a oscuras". Como consecuencia, la imagen siempre está en proceso de hacerse y deshacerse.

El creador valenciano extrapola esta reflexión al acto performativo, "que moviliza o actúa a ciegas". Así, en esta performance, a través del movimiento, la palabra hablada y escrita, la voz y las acciones, el artista pretende ocupar ese lugar en que sus movimientos, acciones y palabras están en el punto de hacerse y deshacerse. La sesión se completará con la proyección de su proyecto audiovisual 'Cosita'.

DECONSTRUYENDO TODO TIPO DE OPERACIONES

El monográfico se completa con la representación, los días 24 y 25 de octubre, de su propuesta 'La operación', una pieza hecha a partir de operaciones de cálculo, quirúrgicas y económicas, militares, bancarias, de sustitución, de resta y de adición. El espectáculo funciona a través de operaciones y deconstruye la misma noción de operación.

Con formación académica en danza y filosofía, Norberto Llopis desarrolla una práctica artística y de pensamiento en torno al cuerpo, el movimiento y la performatividad. Todo ello cristaliza en formas como piezas escénicas, ensayos sobre la práctica artística, conferencias performativas, instalaciones y acciones duracionales.