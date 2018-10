La Mutant reabrirá el 6 de abril con el Festival Internacional de Circo de València

Publicado 09/03/2018 18:44:01 CET

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Acció Cultural, reabrirá el próximo 6 de abril La Mutant, el espacio escénico del complejo ubicado en Las Naves, con actuaciones incluidas en el Festival Internacional de Circ de València

Artistas valencianos y propuestas internacionales, con el denominador común de los nuevos lenguajes escénicos, serán el motor de una nueva etapa cultural en el barrio del Grau que pretende "operar como un espacio de reflexión, experimentación, diálogo y estímulo para una ciudadanía creativa".

Para la concejala delegada de Acción Cultural, María Oliver, "es una satisfacción muy grande, tras solucionar los problemas técnicos que provocaron el cierre de La Mutant, poder anunciar la reapertura para el día 6 de abril". "Y lo es doblemente al hacerlo con una propuesta del Festival Internacional de Circ de València", ha aseverado.

"Quiero agradecer el grandísimo trabajo y esfuerzo de la delegación de Acción Cultural del Ayuntamiento. Gracias a ello, hemos conseguido agrupar como en el resto del mundo los teatros en un mismo departamento. Atrás quedaron esas políticas culturales en las que se generaban estructuras ilógicas obedeciendo exclusivamente a intereses particulares", ha agregado.

La "singularidad del proyecto y su diferenciación inclusiva" del resto de la 'dieta' cultural de València viene marcada por la superación de los géneros tradicionales y una especialización en las artes vivas: artes visuales, nuevo circo, danza contemporánea, teatro físico, música, acciones políticas, performance y arte de acción, señalan fuentes municipales en un comunicado.

En palabras de la coordinadora artística de La Mutant, Olga Álvarez, se trata de un espacio "pensado para implicar a artistas, compañías y colectivos, donde proponer y crear sobre un proyecto de responsabilidad compartida, con el objetivo de dar visibilidad y servir de contenedor a aquellas propuestas difíciles de etiquetar, dirigidas a un público inquieto, curioso y con ganas de experimentar".

El espacio retomará su actividad con un fin de semana repleto de propuestas en torno a las artes circenses. Y es que, entre el 6 y el 8 de abril, La Mutant acogerá diferentes espectáculos de Cortorsions, I Festival Internacional de Circo de Valencia, con propuestas internacionales como 'La cosa', obra del artista milanés Claudio Stellato que reflexiona sobre el vínculo básico entre el hombre y la naturaleza, estableciendo la conexión entre intérpretes y un bloque gigante de madera, o 'El último bufón', la propuesta de Leo Bassi en la que el célebre cómico repasa sus 40 años de trayectoria. Le seguirán la fusión de rumba catalana y música oriental de Rumbamazigha y la música electrónica a cargo de la DJ valenciana Miss Yuls.

ESPACIO DE ARTES VIVAS

La presencia de artistas valencianos marcará la programación de este trimestre en todas sus expresiones. Así, la compañía La Casa Amarilla y el coreógrafo Abel Martí estrenarán sus piezas de danza 'Síndrome de ausencia inducida' y 'Trampantojo, respectivamente, en el marco del Festival Cabanyal Íntim cuyo lema de esta edición es 'La memoria' (12 de mayo).

Grupos musicales como Júlia o We are not brothers formarán parte del Festival Pops Marítims, en una nueva apuesta por los grupos locales emergentes (18 y 19 de mayo). Además, la Asociación Profesional de Danza de la Comunidad Valenciana (APDCV) celebrará una fiesta para entregar sus premios en el Día Internacional de la Danza, en la que se exhibirá una muestra de las creaciones de las cías. valencianas (28 de abril).

El polifacético artista alicantino Marc Sempere, acompañado de artistas multidisciplinares y con la participación activa del público, crearán la Titainada Popular. Esta propuesta escénica comunitaria pretende poner en valor la cultura popular de Poblats Marítims a través de la elaboración en vivo de su receta más tradicional (27 de mayo).

Asimismo, el colectivo de arte sonoro Cabo San Roque presentará su quinto álbum de estudio, '12 Rounds', un diálogo a tres bandas entre los teclados de Laia, la guitarra de Roger y un mecanismo bautizado Tres Tristos Trons que ejerce como base rítmica, y en el que se pueden escuchar motores, latas, muelles, cajas de banjo y un sinfín de piezas ensambladas de forma tan especial para el oído como para la vista.

El 21 de abril será la danza contemporánea quien tome el relevo con la cía. Mal Pelo, que estrenará su nueva creación, 'The Mountain, The Truth and The Paradise', un universo poético que se pregunta sobre el sentido de la divinidad y de la vulgaridad, sobre la espiritualidad y la ignorancia, sobre la belleza y la banalidad.

Durante el mes de mayo, La Mutant recibirá tres festivales muy diferentes en su concepto, pero unidos por un mismo espíritu innovador. Por una parte, los días 4, 5 y 6 el espacio acogerá al Festival Vesos- València Escena Sostenible, un espacio donde descubrir la música más efervescente y actual del panorama musical valenciano, centrado en la promoción de la cultura de proximidad y la sostenibilidad.

La semana siguiente será el Festival Cabanyal Íntim de teatro íntimo y experimental el que trasladará hasta allí su Fiesta Inaugural el día 10 de mayo. Por último, llegará el turno del Festival Pops Marítims los días 18 y 19 de mayo, el cual, tras el éxito de la pasada edición con artistas como Rosalía y María Arnal (valoradas por la crítica como las mejores propuestas del año), volverá a aportar un valor musical de calidad para un público exigente, con propuestas como Dorian Wood, Pony Bavo, Anari o El Petit de Cal Eril, entre otras.

La Mutant dedicará buena parte de su programación de junio a la danza con propuestas nacionales e internacionales. Mathilde Monnier y La Ribot son dos coreógrafas con un largo y prestigioso recorrido, unidas por una misma inquietud en torno al devenir del arte y la representación. En Gustavia (día 2) interpretan un mismo personaje o una sola mujer con dos cabezas y cuatro piernas. En gira desde 2008, es un espectáculo que se apoya en el universo del burlesco del cine clásico (Keaton, Chaplin, hermanos Marx), así como en el del teatro, la danza y las artes plásticas.

La cía. Baal presenta Crocht (día 15), una reflexión sobre la identidad de género, los estereotipos marcados por una sociedad heteropatriarcal, la violencia sexual y la desigualdad por cuestiones de género y sexualidad, incorporando en la escena a personas invitadas del colectivo LGTB de Valencia con las que se trabajará previamente en un laboratorio de creación.

Gracias a la colaboración con la Red Acieloabierto y la plataforma MásDanza, La Mutant mira hacia la danza en Asia, invitando a dos compañías (día 17): Hung Dance, del coreógrafo taiwanés Hung-Chung Lai, que presentará Birdy (Primer Premio del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York) y Watcher (Primer Premio en la competición de danza del Ministerio de Cultura de Taiwán). Tampoco faltará el japonés Hisashi Watanabe con su pieza Inverted Tree, en la que el coreógrafo y bailarín investiga con diversas técnicas, desarrollando un estilo propio conectando los lenguajes de la danza y el circo.

También habrá lugar para la XVI edición del Festival de autoedición gráfica y sonora Tenderete (días 8 y 9) donde se darán cita artistas gráficos, ilustradores, autores de cómic y aficionados locales, nacionales e internacionales, mientras que la temporada se clausurará con el Festival Tagomago (días 22 y 23), que pretende ser la radiografía de la electrónica subterránea y de vanguardia. Entre los nombres del cartel estarán referentes como Orfeón Gagarin y Francisco López, además de otros proyectos jóvenes del subsuelo nacional y local, como Courbes Bézier, los madrileños Lazharus, Rastrejo o el barcelonés Nightcrawler.