Nace el Consejo Interuniversitario de Salud Mental valenciano, un órgano "pionero" en España para el bienestar emocional

Constitución del Consejo Interuniversitario de Salud Mental de la Comunitat Valenciana (CISAM-CV) en la Conselleria de Sanidad - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Interuniversitario de Salud Mental de la Comunitat Valenciana (CISAM-CV) se ha constituido este miércoles como "el primer órgano en España que coordina y unifica políticas públicas de atención, prevención y promoción del bienestar emocional en el ámbito universitario y de las enseñanzas superiores".

El pleno del Consell aprobó el pasado abril el decreto por el que se crea este organismo, que cuenta con la participación de las nueve universidades --cinco públicas y cuatro privadas-- que integran el Sistema Universitario Valenciano junto con el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (Iseacv).

La presidencia recae sobre la secretaría autonómica competente en materia de universidades y la vicepresidencia en la dirección general de Universidades. Además, la Conselleria de Sanidad participará a través de los órganos con competencias de salud mental.

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha explicado a los medios de comunicación, antes del inicio de la sesión constitutiva, que se trata de un proyecto "pionero a nivel estatal" que unifica las políticas de salud mental para toda la comunidad universitaria de la Comunitat Valenciana.

Hasta el momento, cada órgano trabajaba las acciones en salud mental "en la medida de sus posibilidades y como consideraba mejor". Por ello, esta constitución permite "poner en común las distintas acciones y políticas que se desarrollen" y "mayor coordinación y aplicación de las buenas prácticas mucho más rápida en los distintos centros", ha subrayado.

CONSTITUCIÓN Y FASES

En una primera fase, el Consejo Interuniversitario ha presentado una hoja de ruta, desde julio hasta diciembre de este año, que establece primeras "buenas" prácticas y protocolos "mucho más rápidos" en el ámbito del bienestar emocional y la salud mental de los estudiantes y el personal de las universidades y centros del Iseacv.

En ella se ha designado como coordinadora general a María del Carmen Pastor Verchili, representante de la Universitat Jaume I, doctora en Psicología y profesora titular de Psicología Básica del Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología de la misma universidad.

Para la segunda fase, "más ambiciosa" y que se dará en 2027, se abordarán una serie de medidas para "mejorar la atención" tanto al personal como al estudiantado de manera progresiva. La comunidad universitaria podrá acceder a través del servicio de atención psicológica o pedagógica de cada institución académica.

A través de estas etapas, el consejo trabajará en la definición de unos servicios "comunes y esenciales" de salud mental, que "deberán ofrecer las nueve universidades valencianas y el Iseacv, así como en la elaboración de los primeros protocolos de actuación conjuntos ante situaciones relacionadas con el bienestar emocional y la salud mental", ha informado la Generalitat en un comunicado.

La Conselleria de Sanidad también tiene participación dentro de este órgano, en el que facilitará poder derivar directamente "casos graves", que "realmente desde un ámbito universitario no se pueden tratar a causa de su complejidad".

Asimismo, la secretaria autonómica ha expresado que una de las acciones a desarrollar "a corto plazo" es evaluar y calcular el alcance de los casos que ya se tratan en las distintas universidades y centros del Iseacv.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN

Entre las afecciones que afectan a la comunidad universitaria valenciana, la responsable ha recalcado el acoso entre los propios estudiantes dentro del campus, problemas de alimentación, problemas derivados de redes sociales y la presión por los estudios, que "incrementa los problemas". Y ha enfatizado que son "ámbitos en los que hay que actuar y poner protocolos comunes".

Muchas de las acciones que se realizarán en el ámbito universitario, además de los tratamientos individualizados para personas, serán también talleres para mejorar el bienestar emocional y la salud mental. "Funcionan mucho mejor cuando son varias las personas que se identifican con el mismo problema y que reciben ayuda de forma simultánea", ha afirmado.

En cuanto al alcance actual de personal sanitario, ha manifestado que a pesar de que las universidades cuentan con autonomía para contratar al personal "que considere oportuno", se exigirán unos "servicios mínimos". "Hay centros académicos que cuentan con servicios de atención psicológica, o pedagógica y de orientación, pero que todavía no tienen psicólogos contratados", ha indicado Gómez.

A ello ha añadido que en los presupuestos 2027 se ha anexado una línea de apoyo desde la Dirección General de Universidades para que este "estándar mínimo" cuente con "más recursos".