Nace el festival LaDemo con cultura digital, conciertos y humor para la Generación Z

Nace LaDemo, el primer festival que une cultura digital, conciertos y humor para la generación Z - LA DEMOFESTIVAL

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La playa de Cullera (Valencia) acogerá el próximo 5 de septiembre la primera edición de LaDemo Festival, un evento dirigido a la generación Z que aúna debates en torno a la cultura digital y la democracia, música en directo y humor. La celebración tendrá lugar en el recinto Medusa Beach Club del municipio valenciano.

El festival nace con el propósito de "crear un espacio donde debatir lejos de la polarización". Para ello, reunirá a plataformas ciudadanas y expertos en cultura digital para promover el intercambio de ideas entre jóvenes, explica la organización en un comunicado.

Dentro de la programación, LaDemo integra "El Encuentro" València, impulsado por el Consejo de la Juventud de España, el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad y el Consell Valencià de la Joventut dentro del proyecto DemocraZia con Z. Entre otros contenidos, se incluye un podcast sobre salud mental y su relación con la tecnología, así como la soledad no deseada; un stand sobre DemocraZia con Z, un mural colectivo para conocer las opiniones, necesidades y propuestas de la juventud en diferentes espacios; o actividades culturales como una muixeranga.

El cartel de su primera edición combina la participación de creadores de contenido, expertos en tecnología, periodistas especializados en redes y desinformación y artistas musicales y de comedia, como el humorista Ignatius Farray, además de los podcast El Orden Mundial, que analiza la actualidad geopolítica, y WATIF TV, el matinal liderado por el periodista Emilio Doménech (@nanisimo), ambos líderes entre la generación Z. Además, anunciará próximamente la actuación de artistas musicales.

"DEBATIR SIN FILTROS"

El festival se organiza en líneas temáticas para "debatir sin filtros" sobre tecnología, políticas públicas, redes sociales y los vínculos humanos del mañana. ¿Está nuestro futuro en manos de los tecnooligarcas?, ¿pueden los influencers convertirse en una herramienta de publicidad encubierta?, ¿cómo podemos protegernos de los bulos online?, ¿manipulan los algoritmos nuestra vida amorosa? o ¿qué es la infobesidad? son algunas de las cuestiones que se pondrá sobre la mesa.

También se abordarán temas como las nuevas formas de participación democrática, la soberanía tecnológica ante el desafío de los tecnooligarcas, tecnologías biométricas y racismo, crisis climática, relaciones humanas y medios de comunicación.

El recinto del Medusa Beach Club acogerá también un espacio para el intercambio de ideas entre asociaciones juveniles y el podcast del proyecto DemocraZia con Z dedicado a la salud mental en la era del algoritmo.

El precio de la entrada, disponible por ocho euros en la plataforma DICE, irá destinado a la ONG SOMLLAR, dedicada a la atención integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social.

LaDemo cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cullera, el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, el Consejo de la Juventud, el Consell Valencià de la Joventut y la Universitat de València.