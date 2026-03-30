Nace la Fundación Talento Divergente para "demostrar que la neurodiversidad puede ser una ventaja competitiva"

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

València acogerá el próximo 1 de abril, en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la presentación oficial de la Fundación Talento Divergente, una entidad sin ánimo de lucro impulsada por su presidenta, Flavia Sosa, con el objetivo de "demostrar que la neurodiversidad, especialmente autismo y altas capacidades, no debe entenderse desde un enfoque asistencial, sino como una ventaja competitiva real en el entorno profesional".

La Fundación nace de "la experiencia acumulada en entornos donde la diversidad cognitiva ya ha demostrado su valor", ha explicado esta nueva entidad en un comunicado.

Entre estos entornos ha destacado Lago Becu, una empresa valenciana especializada en análisis de datos y Business Intelligence, cuyo equipo está formado íntegramente por personas neurodivergentes. Los profesionales de Lago Becu, con experiencia en análisis de datos y resolución de problemas complejos en entornos empresariales, son impulsores directos de este proyecto, trasladando un modelo ya validado en la práctica al ámbito fundacional.

"Este proyecto no nace de la teoría, sino de la experiencia. Llevamos años demostrando que la diversidad cognitiva no sólo funciona, sino que aporta un valor diferencial claro en las organizaciones", ha explicado Flavia Sosa.

DE LA EXPERIENCIA REAL A UN MODELO APLICABLE

La Fundación Talento Divergente actúa como puente entre personas neurodiversas y organizaciones, desarrollando un modelo de intervención basado en la ciencia del comportamiento y en la experiencia aplicada en entornos reales de trabajo.

El proyecto cuenta además con la participación de profesionales que han desarrollado este enfoque desde la práctica. Entre ellos se encuentran Nadia Ruiz Pastor, directora de la Fundación y especialista en comportamiento organizacional, y Jaime Maestro, ganador de un Premio Goya.

Ambos son cofundadores de La Tribu Animation, un estudio valenciano que apostó desde sus inicios por un modelo de trabajo centrado en el talento, el bienestar y la diversidad como motor creativo. Este enfoque se apoya además en la investigación académica, en colaboración con el Instituto de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral(IDOCAL) de la Universitat de València.

El acto de presentación reunirá a profesionales del ámbito empresarial, académico y social, y contará con distintos bloques diseñados para abordar la neurodiversidad desde una perspectiva aplicada.

Entre ellos, destaca la intervención de Nadia Ruiz Pastor, que abordará cómo la ciencia del comportamiento permite optimizar entornos de trabajo para integrar talento diverso. La jornada incluirá también un espacio participativo en el que empresas y centros formativos podrán plantear casos reales, así como la intervención de Jaime Maestro, quien compartirá su experiencia profesional desde una perspectiva creativa y divergente. El evento se completará con una mesa redonda centrada en analizar las barreras actuales y las oportunidades reales en la integración del talento neurodiverso en entornos profesionales.

UN CONTEXTO QUE EXIGE NUEVAS SOLUCIONES

En España, la tasa de desempleo de personas con autismo supera el 75%, a pesar de que muchos de estos perfiles presentan competencias altamente demandadas en sectores como tecnología, análisis de datos o control de calidad. Al mismo tiempo, las empresas se enfrentan a nuevos retos relacionados con la gestión del talento, la retención y la adaptación a entornos cada vez más complejos.

En este contexto, la Fundación Talento Divergente plantea un cambio de enfoque: pasar de la inclusión como obligación a la diversidad como estrategia.