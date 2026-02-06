Nace el Sindicat de Llogateres de València como "herramienta real" para defender los derechos de los inquilinos

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación por la vivienda digna. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ofrecer a los inquilinos una "herramienta real" para defender sus derechos en un contexto de máxima dificultad de acceso a la vivienda. Este es el objetivo que se marca el Sindicat de Llogateres de València, un nuevo colectivo que apuesta por "hacer lo que deberían hacer las instituciones y no hacen: frenar la especulación y la expulsión de los vecinos de sus barrios".

Así lo ha explicado a Europa Press Andrea Aleixos, una de las portavoces de la agrupación, que se presenta este viernes en la Societat Coral El Micalet.

La idea surge porque "en los últimos 10 años los alquileres en la ciudad de València han ido subiendo un 157%" y es "necesario" y "urgente" dotar a los inquilinos de una "herramienta real" para defender sus derechos, como ya está funcionando en otras ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Sevilla.

Aleixos ha manifestado que existe otra razón más por las que nace esta formación: "Para hacer lo que en principio deberían hacer las instituciones y no hacen, frenar la especulación y frenar la expulsión de los vecinos de sus barrios".

La portavoz ha subrayado que la finalidad principal es "organizar" a los arrendatarios porque "vienen tiempos difíciles". "En 2026, 60.000 contratos de alquiler en València finalizan", ha advertido.

"Nuestro objetivo es que no estén solas porque la lucha popular histórica nos ha demostrado que solos estamos condenados a suplicar, pero que si nos organizamos podemos hacer frente y tener poder de negociación", ha recalcado. En la misma línea, recalca que su fuerza son los afiliados, ya que no quieren "depender de subvenciones, ni de partidos".

En el acto de presentación darán a conocer la estrategia 'Ens quedem', con la que pretenden organizarse "bloque a bloque por propietario en función de lo que vaya viniendo".

PRIMERA ASAMBLEA

Tras esta 'puesta de largo', el siguiente paso que dará el sindicato será la organización de una asamblea el próximo 20 de febrero en Ca Revolta. "Vamos a hacer la primera asamblea de casos donde las personas que están afectadas por alguna cláusula abusiva del alquiler o un desahucio inminente pueden venir a contar qué es lo que pasa y entre todas intentar ver cómo negociamos con ese propietario".

Finalmente, Aleixos ha apuntado que aspiran a ser un "frente de masas". "No nos inscribimos a ningún tipo de proyecto político ni a ninguna ideología política concreta, pretendemos ser algo más plurales", ha aseverado.