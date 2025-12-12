Nacen en Terra Natura Benidorm dos crías de tití algodón - TERRA NATURA BENIDORM

ALICANTE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Benidorm ha registrado el nacimiento de dos crías de tití algodón ('Mico argentatus'), una de las especies de primates "más amenazadas del planeta". El alumbramiento tuvo lugar el 29 de noviembre y corresponde a la quinta camada de la pareja reproductora formada por Martina y Basel, que ya ha tenido ocho crías en cuatro gestaciones anteriores.

En esta ocasión, nacieron tres crías, aunque como ocurre de forma habitual en los partos múltiples de esta especie una de ellas no sobrevivió durante los primeros días de vida. Las otras dos restantes se encuentran en buen estado de salud y presentan un comportamiento completamente normal para su etapa de desarrollo. Al nacer, los titíes algodón pesan entre 30 y 40 gramos y dependen por completo del contacto directo y constante con los adultos del grupo.

Siguiendo el comportamiento propio de la especie, las crías están siendo porteadas de manera continua por sus padres y por los hermanos mayores. Cuando necesitan alimentarse, la madre las recupera para la lactancia, según ha explicado Terra Natura Benidorm en un comunicado.

Además, ha indicado que tanto Martina como Basel muestran conductas adecuadas y protectoras, coherentes con lo habitual en la especie: ambos progenitores se encargan de cargar, cuidar y supervisar a las crías, permitiendo también la participación activa de los hermanos en el cuidado diario. Por el momento, las crías no han recibido nombre debido a su corta edad.

Martina nació en Terra Natura en 2016 dentro de otro grupo reproductor, mientras que Basel llegó en 2021 desde Suiza para formar pareja con ella. Este nacimiento refuerza la buena salud del grupo y confirma el bienestar de los animales bajo cuidado profesional en el parque.

"PELIGRO CRÍTICO"

Terra Natura Benidorm ha detallado que el tití algodón está catalogado como especie en estado de "peligro crítico" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la categoría previa a la extinción en estado silvestre.

Asimismo, ha indicado que sus poblaciones se encuentran en declive debido al mascotismo ilegal, la pérdida de hábitat y los efectos del cambio climático. La especie es endémica de zonas de selva y bosque secundario en Colombia, donde los grupos familiares pueden llegar a 15 individuos, aunque normalmente son más pequeños y con una única hembra reproductora.

Según el parque zoológico, este nacimiento contribuye directamente a los programas de reproducción 'ex situ' de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), cuyo objetivo es mantener poblaciones europeas estables y genéticamente diversas que garanticen la viabilidad de la especie a largo plazo. Además, se suma a otros éxitos reproductivos recientes del parque, como el nacimiento en septiembre de un tití goeldi ('Callimico goeldii'), catalogado como "vulnerable".

Desde la dirección y el equipo de cuidado animal celebran estos alumbramientos como un indicador del alto nivel de bienestar de los primates y como parte esencial del "compromiso" del parque con "la conservación de especies gravemente amenazadas".

"Para los visitantes, estos nacimientos representan una oportunidad única de observar de cerca la biología y el comportamiento de estos pequeños primates del nuevo mundo, reconocibles por sus garras modificadas y su tendencia natural a los partos múltiples", ha concluido Terra Natura Benidorm.