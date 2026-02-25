Narco, Non Servium, O'Funk'illo, Bala y Niña Coyote Eta Chico Tornado actuarán en Concerts del Pinar

Archivo - Nom Servium - CONCERTS DEL PINAR - Archivo

CASTELLÓ 25 Feb. (EUROPA PRESS) - -

Los grupos nacionales Narco, Non Servium, O'Funk'illo, Bala y Niña Coyote Eta Chico Tornado serán algunos de los artistas que actúen en el festival de punk-rock del Grao de Castelló Concerts del Pinar, cuya sexta edición se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio.

El anuncio del cartel coincide con el lanzamiento de los primeros abonos para los tres días de festival, disponibles a un precio especial limitado hasta el próximo domingo 1 de marzo. De esta forma, los abonos ya están disponibles exclusivamente a través de entradascastellon.com y de la plataforma en línea de Notikumi por 20 euros más los gastos de gestión.

Tras una quinta edición con récord de asistencia -más de 4.000 personas pasaron por el Pinar-, la sexta edición quiere seguir con esta tendencia ascendente. Para ello, el festival continúa apostando por la misma fórmula, con la presencia de grandes nombres de la escena rock y punk nacional junto a la apuesta por el talento local, representado por Bandits, Annacrusa, Lady Mambo y Sintron Prospecto Lavativa, según ha informado la organización en un comunicado.

El cartel se completa con grupos nacionales con una trayectoria consolidada dentro de la música punk-rock, como los sevillanos Narco, que celebrarán en el Pinar de Castellón su 30 aniversario como banda de referencia del rap-metal nacional; el punk auténtico y rebelde de Non Servium; O'Funk'illo y su gira '2026 Funky Tour', con la que conmemoran 25 años de carrera; el potente dúo femenino Bala y su sonido rock y grunge; y Niña Coyote Eta Chico Tornado, que presentarán su quinto álbum, 'Atea'.

Concerts del Pinar apuesta también por bandas nacionales que han irrumpido con fuerza en el panorama musical en los últimos años, como Parquesvr y Deaf Devils. Los primeros traerán su estilo ecléctico y un directo potente y canalla al festival, mientras que la joven banda valenciana, con su energía y crudeza, vienen al Pinar para demostrar que el punk sigue más vivo que nunca. Finalmente, los estadounidenses The Casualties, referentes del hardcore-punk, aportarán el toque internacional al cartel.

Desde la dirección del festival aseguran que se trata de una programación "cuidada y muy variada". "Hemos diseñado una propuesta que va más allá del underground y hemos buceado para ofrecer una combinación que no se encuentra en otros festivales", ha añadido.

Concerts del Pinar está organizado por la promotora castellonense Planafest SL y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana con Mediterranew Musix de la Consellería de Turismo, Política Lingüística y del Institut Valencià de Cultura de la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación.