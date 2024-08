Navarro (CEV) exige reformar la financiación sin negociaciones bilaterales: "No es el modelo de país que queremos"

Pide que se aplique el fondo de nivelación mientras se cambia el sistema y que aparezca reflejado en los PGE de 2025

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, defiende que es necesario un cambio de modelo de financiación autonómica "y no negociaciones bilaterales" como la del acuerdo entre el PSC y ERC que prevé una financiación singular para Catalunya. "No es el modelo de país que queremos", reivindica.

En un comunicado, el dirigente de la patronal autonómica exige así el "compromiso firme" del Gobierno con el cambio de modelo de financiación, para lo que insta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, a que ponga fecha al inicio de la reforma del sistema y descarte las negociaciones bilaterales.

"No vamos a contentarnos con posibles negociaciones bilaterales porque no harían más que alargar el problema, aumentarían la competencia y la confrontación entre comunidades autónomas y, definitivamente, no es el modelo de país que queremos", avisa.

Navarro defiende que "la Comunitat Valenciana no puede permitirse seguir estando en situación de desventaja frente al resto de españoles, como lo está desde 2014, por culpa de un sistema de financiación que lleva caducado desde esa fecha y que ha sido especialmente injusto con este territorio".

Es más, advierte que "sin una reforma del sistema de financiación autonómica, en nuestra comunidad no se puede garantizar el estado del bienestar y apoyar al tejido productivo en las mismas condiciones que pueden hacerlo el resto de las regiones de España".

A su juicio, "existe una solución mientras el cambio llega, y no son las negociaciones dobles y sin transparencia a cambio de favores políticos": "La solución es el fondo de nivelación. Por eso queremos no solo que se tenga en cuenta, sino que se incluya en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025".

Según el último informe de la comisión de expertos sobre financiación autonómica nombrada por Les Corts, para igualarse con el resto de comunidades, el fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana ascendería a 7.128 millones en cuatro años, 1.782 millones de euros al año.

APELA A LA VISIÓN DE ESTADO DE PSOE Y PP

"Esto es lo que queremos que aparezca en los PGE 2025 y lo que queremos que voten los diputados valencianos", subraya el presidente de la CEV, para quien "tanto el PSOE como el PP tienen la oportunidad de demostrar que tienen visión de estado y actuar con responsabilidad".

Y reivindica: "La infrafinanciación no se resuelve con acuerdos singulares ni faltas de respeto a los representantes institucionales elegidos democráticamente. Necesitamos respeto, diálogo y transparencia".