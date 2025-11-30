La Navidad llega a todos los barrios de Castelló con más de 80 actividades

El concejal de Barrios y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Paco Cabañero - AYTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Barrios y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Paco Cabañero, ha anunciado que la Navidad se va a vivir en todos los barrios de la ciudad, con más de 80 actividades.

El edil ha destacado que, respecto al año pasado, se ha pasado de tener una programación con 50 actividades a 80, lo que supone un tercio de los 253 actos de la programación navideña en la ciudad, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, Cabañero ha enfatizado que en la programación de actividades este año se presenta con varias novedades, la primera de ellas el propio día del encendido de luces el 5 de diciembre, donde han aumentado el número de barrios encendidos, pasando de 25 en 2023 a 35 este año.

Asimismo, otra de las novedades en esta edición, ha señalado el edil, es que "habrá cuatro tardeos en el encendido, en cuatro distritos de la ciudad".

Tras el día del encendido, la ciudad se sumergirá de lleno en las Navidades, por lo que "en el puente, los días 6, 7 y 8 habrá 21 cuentacuentos en todos los barrios". Serán siete cuentacuentos al día, cuatro por la mañana y tres por la tarde.

Otra de las iniciativas que el concejal ha destacado es que "durante tres fines de semana habrá talleres navideños". Por otra parte, se ha referido a las diferentes visitas que realizará el Cartero Real, que llegará a 35 barrios".

Cabañero también ha incidido en que también aumentará el número de adornos navideños, "ya que se ha pasado de 25 el primer año a 35 este año". "Una muestra más de la apuesta de este gobierno por dar protagonismo a todos los barrios de la ciudad", ha asegurado.

MÚSICA Y RUTAS MOTORIZADAS

Las actuaciones musicales también ganarán protagonismo en los barrios de la ciudad. Cabañero ha avanzado que los fines de semana del 12, 13 y 19, 20 de diciembre habrá un total de seis actuaciones musicales con grupos locales por los barrios de Castellón".

Asimismo, el edil también, en el apartado musical, ha indicado que "habrá dos zambombadas navideñas, el 24 de diciembre en el Grao y el 27 de diciembre en la Plaza Mayor".

Otra de las acciones en las que ha incidido el edil es en las rutas motorizadas navideñas, donde "Papá Noel visitará los distritos Norte, Sur, Este, Oeste y Grao motorizado para llegar a los más pequeños de todos los barrios".

Finalmente, Cabañero ha recordado la 25.ª edición del concurso de belenes, que recuerda "recuperamos en el 2023", donde en esta ocasión se ha incluido una nueva categoría, la de familiares, a las tres ya existentes. Así como también ha animado a la participación en otra acción tradicional en las Navidades de la ciudad, como es la Fireta de Santa Llúcia que organiza la Asociación de Vecinos del Raval de la Trinitat, en la plaza Mallorca, que este año cumple su 21.ª edición.