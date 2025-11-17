La Navidad toma forma en Alicante con la instalación del belén gigante

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Navidad ha comenzado a tomar forma este lunes en la plaza del Ayuntamiento de Alicante con la llegada de las seis figuras que componen el belén gigante, que figura en el Libro Guiness de los Récords desde 2020. Está previsto que el proceso de montaje finalice el jueves, según ha apuntado José Manuel García "Pachi", el adjudicatario del contrato.

La figura de Baltasar, de acuerdo con la composición del belén, será la primera en estar completamente montada. Le seguirán las de San José, la Virgen María, Gaspar, Melchor y el niño Jesús, ha indicado el consistorio en un comunicado.

La inauguración oficial está programada para este domingo, dentro de un espectáculo de luz y sonido que arrancará a las 18.30 horas. Ese mismo día quedará cerrada al tráfico la plaza del Ayuntamiento y después de Reyes solo se permitirá la circulación del transporte público, taxis y autobuses.

La Asociación de Belenistas, que preside Alejandro Cánovas, ultima también estos días los detalles de los nacimientos que instala en el zaguán del Ayuntamiento de Alicante y las cuatro escenas que conforman el belén social de la plaza de la Montañeta.

El primero de ellos está compuesto por figuras de grandes dimensiones y es de carácter bíblico y en la panorámica se puede observar una "gran profundidad" de campo. Será inaugurado oficialmente el jueves 27 de noviembre a las 19.00 horas.

Por su parte, ha continuado el consistorio, el belén de la Montañeta combina dos escenas bíblicas con otras tantas populares. Abrirá sus ventanales, por primera vez, en la tarde del miércoles 26 de noviembre, también a las 19.00 horas.

Según el Ayuntamiento de Alicante, "otro de los focos de mayor interés" de la Navidad alicantina está en la avenida de la Constitución. Allí ya se pueden apreciar los 18 metros de altura de un árbol cuya inauguración coincidirá con el encendido extraordinario este viernes a las 19.00 horas, en una "iniciativa consensuada con las asociaciones de comerciantes". "La peatonalización de este vial lo ha convertido en uno de los puntos más emblemáticos de las fechas navideñas en la capital alicantina en los últimos años", ha sentenciado el consistorio.