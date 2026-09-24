Nevenka Fernández, XIX Premi Avançant en Igualtat de UGT Serveis Públics

Archivo - La exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada Nevenka Fernández, en imagen de archivo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Serveis Públics del País Valencià ha concedido a Nevenka Fernández el premio Avançant en Igualtat, un galardón con el que el sindicato reconoce públicamente a aquellas personas o entidades que han destacado por su promoción, defensa o impulso de iniciativas para alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

La entrega del premio tendrá lugar el próximo viernes, día 2 de octubre, a las 11.00 horas, en el salón de actos de la Casa del Pueblo de UGT en València, avanza la organización sindical enun comunicado.

La comisión ejecutiva nacional de UGT SP PV ha decidido que la XIX edición del premio recaiga en Nevenka Fernández por "su valentía y por haber abierto el camino a otras mujeres al enfrentarse al poder", explican.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Auditoría, Fernández fue nombrada concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada en 1999. Allí, hace más de 25 años, su caso marcó un antes y un después en nuestro país al convertirse en la primera mujer en lograr una condena por acoso sexual a un cargo político, el entonces alcalde Ismael Álvarez.

Con su paso al frente, Fernández allanó el camino judicial y social para las denuncias en el ámbito de la política y firmó el principio del fin de la impunidad. Sin embargo, a pesar de lograr la victoria en los tribunales, tuvo que enfrentarse a una injusta reprobación social y a un altísimo coste personal que la obligó a exiliarse.

Por ello, con este galardón, UGT Serveis Públics del País Valencià quiere realizar también "un necesario acto de reparación público hacia su figura", subrayan.

Para UGT Serveis Públics, en el contexto actual de extrema polarización y discursos de odio hacia el feminismo y el avance de derechos conseguidos por las mujeres, es oportuno conceder el Premi Avançant en Igualtat a una mujer que, en su momento, careció del apoyo colectivo imprescindible y cuya causa sigue vigente.

Además, UGT Serveis Públics entregará en ese mismo acto su reconocimiento interno a la labor en pro de la igualdad a Alicia Herreras, graduada en Arquitectura Técnica, y bombera del Consorcio Provincial de Castelló.

Una profesional valiente que, con su trabajo diario, ha roto moldes y barreras, abriéndose paso en una profesión históricamente masculinizada. El acto, que contará con la presencia de autoridades y representantes del mundo de la política, el sindicalismo, el feminismo y la sociedad civil, incluirá la actuación musical de Soc Esther y un coloquio posterior con las premiadas.

Con Nevenka Fernández, el Premi Avançant en Igualtat suma ya 19 reconocimientos a mujeres referentes y entidades comprometidas por la igualdad y redobla el compromiso de UGT Serveis Públics con el feminismo. En su primera edición (2008) el premio fue concedido a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

El último, en la pasada edición, recayó en la cineasta y activista Mabel Lozano. Además, han sido premiadas la asociación de juristas Themis, la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la filósofa Adela Cortina, Unifem y la Comisión de Mujeres por una Paz en Palestina-Israel.

Además, la socióloga María Ángeles Durán, la escritora Almudena Grandes, la antropóloga Marcela Lagarde, las exministras Carmen Alborch y Matilde Fernández o las periodistas Àngels Barceló y Pepa Bueno forman parte de esta prestigiosa lista de premiadas.