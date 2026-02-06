Nicolás Pérez asume la alcaldía de Llocnou de la Corona, el pueblo más pequeño de España

Nicolás Pérez asume la alcaldía de Llocnou de la Corona - PP

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nicolás Pérez ha asumido la vara de mando de Llocnou de la Corona (Valencia), el municipio más pequeño de España y uno de los afectados por la dana, tras renunciar la anterior alcaldesa, Paqui Llopis, por motivos personales y laborales, aunque continúa como concejala. Ambos representan al PP, que gobierna en solitario en el consistorio desde 2023.

El hasta ahora edil de Urbanismo se ha convertido en alcalde de Llocnou de la Corona en un pleno municipal celebrado este viernes, al que han asistido el presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, y alcaldes de pueblos vecinos.

El mes pasado, la entonces alcaldesa, Paqui Llopis, presentó por escrito su renuncia, una decisión que tomó "tras una profunda reflexión" y por motivos personales, familiares y laborales, teniendo en cuenta que "la acumulación de trabajo hacía difícil seguir desempeñando sus funciones al frente del consistorio".

"No es una decisión fácil, porque ser alcaldesa de Llocnou de la Corona ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Pero hay momentos en los que una tiene que priorizar la familia y las circunstancias personales, sin dejar de lado el compromiso con su pueblo (...). Llocnou de la Corona siempre será mi prioridad. Desde donde esté, seguiré defendiendo este pueblo con la misma pasión que el primer día", manifestó.

Llopis mantiene sus responsabilidades en las delegaciones municipales de Participación Ciudadana y Fiestas. Lleva como concejala en Llocnou de la Corona desde 2011, tras lo que en 2019 cuando asumió la alcaldía al ganar las elecciones municipales. Entonces se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la población, que cuenta con apenas unos 130 habitantes.

En su primer gobierno se integraron los cuatro concejales de su partido, el PP, y el único edil socialista. En las últimas elecciones municipales, las de 2023, Paqui Llopis logró la totalidad de los cinco escaños, con cerca del 75%de los votos.

Desde el Ayuntamiento de Llocnou de la Corona destacaron que, durante su mandato, Llopis ha tenido que afrontar la gestión de la pandemia y la dana del 29 de octubre de 2024, "que afectó gravemente a la localidad y dejó una profunda huella emocional en vecinos y responsables municipales". También resaltaron avances de su etapa como la peatonalización integral del municipio, la reforma del Ayuntamiento o la inminente puesta en marcha del punto de atención sanitaria, "un hito histórico largamente esperado".