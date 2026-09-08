Nina, vocalista de Morgan, abre el nuevo curso del IAC

Archivo - El grupo Morgan durante una actuación en la Sala La Riviera, a 16 de enero de 2026, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) abrirá el curso con una de las voces "más brillantes" del panorama musical actual. La cantante Nina, vocalista del grupo Morgan, estará en la Casa Bardín este jueves a las 19.00 horas, dentro del ciclo 'Contar y cantar', para hablar de su faceta creativa, de su amor por la música y de su trayectoria en este sector. También interpretará algunos de sus temas más destacados.

Esta actividad, a la que se accede por inscripción, acercará al público a Nina (Carolina de Juan), fundadora y líder de esta banda madrileña, formada en 2012 y considerada "una de las grandes referencias del 'rock', soul y folk español contemporáneo".

Autora de la mayor parte del repertorio del grupo, ha convertido a Morgan "en un proyecto reconocido por la autenticidad de sus composiciones, la calidad de sus directos y una trayectoria independiente alejada de las fórmulas comerciales", ha señalado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Y ha resaltado que "su voz y su forma de escribir canciones han situado a la banda entre las más respetadas del panorama nacional, con discos como 'North', 'Air', 'The river and the stone' y 'Hotel Morgan'.

"En numerosas entrevistas ha defendido la importancia de respetar los tiempos de la creación artística y de preservar la autoría frente a la presión de la inmediatez, los algoritmos y la inteligencia artificial, reivindicando la música como un proceso profundamente humano", ha apuntado.

PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE

La Diputación ha recalcado que la programación del IAC de septiembre incluye el viernes 11 un homenaje a Gustavo Pascual Falcó, compositor del pasodoble 'Paquito el Chocolatero', a cargo de Jordi Raül Verdú, así como una nueva sesión del ciclo 'La mirada oblicua', con José Miguel López y Martín Llade, periodistas musicales de Radio 3 y Radio Clásica, respectivamente, que el día 24 hablarán de 'John Cage y Arvo Part: música sin límites'.

El ciclo 'Enfoques', dedicado a la fotografía, tendrá como protagonista el día 18 a Rafa Arjones, jefe de Fotografía del diario 'Información', mientras que el 'Club de Cine', coordinado por David Esquivel, acercará a la figura de Penélope Cruz el día 16.

También se ha programado una visita al Museo Etnográfico Casa-Cueva de Algueña el día 19, así como un recorrido por el Faro de San Antonio de Xàbia el día 26 y una nueva sesión de la ruta de los castillos que recalará en la fortaleza de Santa Pola el día 20.

Habrá una nueva visita de 'La provincia del tesoro' a la casa-taller de Arcadi Blasco en Mutxamel, el día 24, y una jornada sobre el despoblamiento rural en la provincia, que tendrá lugar el día 25 en Tàrbena.

El ciclo 'ADN Fester' se acercará a las recreaciones históricas, con una nueva mesa sobre el Tratado de Almizra, Novelda Modernista y Festum Allonis de La Vila. Será el día 19, en el Auditorio de Camp de Mirra, con la participación de José Ferrándiz Lozano, María Isabel Becerra Pérez y Antonio Espinosa Ruiz.

Asimismo, el ciclo 'Activitats en valencià' llevará a cabo el día 25 de septiembre un recorrido por el Raval Roig, "la zona de la ciudad de Alicante en la que el valenciano mantiene mayor vigencia", ha señalado la Diputación. Finalmente, el 'Club escucha' se centrará en la música de Australia, el día 23, y el de cómic en las mujeres dibujantes, el día 30.