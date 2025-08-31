Ninet se jubila y deja la subdirección del MuVIM: "Ni he tenido ni he originado ningún problema con la administración"

La mujer del excomisionado del Gobierno tras la dana dice que sus años en Diputación "no pueden quedar ocultos por tergiversaciones"

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora del Museu Valencià de la Il.lustració i la Modernitat (MuVIM), dependiente de la Diputación de Valencia, Carmen Ninet, ha comunicado este domingo su jubilación. Ninet ha asegurado que esta jornada, 31 de agosto, termina su etapa laboral.

La también mujer del excomisionado del Gobierno central para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, ha anunciado este decisión a través de un escrito que ha remitido a un grupo de whatsapp de trabajadores del MuVIM, según ha podido saber Europa Press.

En ese documento apunta que se jubila en este día, "en la misma fecha" que su pareja, que dejó a finales del pasado mes de julio anunció que dejaba ese cargo a raíz de un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que consideraba que "falsificó" un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València para acceder a la administración pública. Posteriormente, el pasado 8 de agosto, Ángel fue hospitalizado e tras un intento de suicidio.

La Diputación de Valencia abrió un expediente a raíz de las informaciones sobre la presunta falsificación de ese título por parte del excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana y anunció después su intención de ampliarlo a los funcionarios que validaron el titulo cuestionado.

Asimismo, la corporación provincial ha abierto un expediente de información reservada para averiguar si Ninet ha estado ocupando su puesto en esta administración provincial --correspondiente a la categoría A1-- sin titulación universitaria.

En el escrito en el que Carmen Ninet ha anunciado su jubilación, indica a los empleados del MuVIM que con él deseaba despedirse "en condiciones apropiadas". "Me voy. Me jubilo hoy. Y lo hago en la misma fecha que mi compañero de vida", ha señalado en este texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

"Han sido días durísimos en los que nuestra impotencia ante tanta maldad, calumnias y mentiras --todo orquestado y en absoluto fruto de la casualidad-- nos ha provocado, además, un profundo dolor. He (hemos) guardado silencio por recomendación de nuestros abogados; pero a vosotros sí quiero contaros que, si bien no acabé la carrera de Derecho, mi clasificación en la Diputación como personal laboral fue equiparada al grupo A, en 1986, como sucedió con otros muchos compañeros y compañeras", expone Carmen Ninet en ese documento.

La hasta ahora subdirectora del MuVIM, que apunta que "de eso, hace treinta y nueve años", ha manifestado que en su caso, "las tareas y funciones de jefa de administración de la Plaza de Toros" que le fueron encomendadas, "fueron el motivo". "Así consta en mi expediente laboral y certificado por el secretario de la corporación; documentos a los que nadie, por supuesto, ha hecho referencia", ha lamentado.

A este respecto, ha añadido que "de hecho, de forma absolutamente teatral", la Diputación de Valencia le reclamó "esos mismos documentos" y ha resaltado que "se ha comprobado", cuando la propia" institución provincial le ha facilitado su "expediente personal", que esa administración ya los poseía.

"ENTRAMADO DE INEXACTITUDES, TERGIVERSACIONES Y SILENCIOS"

"Más de cuarenta años de servicio público en la Diputación de Valencia no pueden quedar ocultos tras un entramado de inexactitudes, tergiversaciones y silencios", ha aseverado en el escrito, a la vez que ha indicado que constan en su expediente "más de doscientos documentos oficiales --decretos, certificados, nombramientos, publicaciones-- que acreditan sin lugar a dudas" su "condición y dedicación".

Ninet afirmado que su "labor profesional a lo largo de estos años ha recorrido diversos destinos". "He sido administradora de la Plaza de Toros, gerente del Teatro Principal, directora del SARC, jefa de sección de administración del CC La Beneficència (nombrada por el diputado del PP de entonces, Antonio Lis), y jefa de sección de coordinación del MuVIM (nombrada por la entonces diputada del PP, Maria Jesús Puchalt, a propuesta del entonces coordinador del área, Antonio Lis)", ha detallado.

Tras ello, indica que su vida laboral "finaliza hoy, siendo subdirectora del MuVIM". "En estos cuarenta y cinco años en la Diputación, ni he tenido ni he originado ningún problema con la administración pública a la que he servido con lealtad y a la que he dedicado una parte fundamental de mi vida y de mi desarrollo profesional; ni tampoco ha habido una sola queja sobre mi gestión como empleada pública. Ninguna nunca", ha subrayado.

"BASURA Y DENIGRAR"

"Pero está claro que nada de eso importa a quien necesita difundir basura y denigrar para intentar alzarse como el 'salvaor' o la 'salvaora' que pone orden y concierto en una situación de despropósito y descontrol", ha apostillado, al tiempo que ha considerado que esa es una "situación que es absoluta y rotundamente falsa, como acreditan las continuas fiscalizaciones favorables de los servicios económicos y administrativos de la propia Diputación".

"Así que, menos mentiras y excusas para justificar futuras acciones pensadas de antemano. Pero, en fin, ya se verá", continúa. A continuación, sostiene que no quería marcharse sin dar las gracias a los trabajadores del museo a los que se dirige "por contribuir a que entre todos y todas hayamos hecho de este un museo referente y diferente, y, cómo no decirlo hoy también, el más visitado de València".

"A quienes me estimáis, os agradezco el cariño y el respeto que me habéis demostrado siempre y, muy especialmente, ahora. Sabed que seguiré siendo feliz, porque tengo vida, amor, y aficiones e intereses suficientes para seguir siéndolo", ha agregado.

"Gracias, gracias y gracias, porque entre todos hemos hecho posible el MuVIM que hemos llegado a ser. ¡Todo un orgullo!" ha escrito al final de su texto.