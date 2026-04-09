Los niños de Pinedo, La Torre y El Saler elaboran sus propias monas de Pascua artesanas

Taller de monas en Pinedo, La Torre y El Saler - GREMIO DE PANADEROS Y PASTELEROS

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los niños de las pedanías de Pinedo, La Torre y El Saler han participado este jueves en los talleres de elaboración de Monas de Pascua organizados por el Ayuntamiento de València, en colaboración con el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia.

La iniciativa, dirigida a fomentar la participación infantil y a mantener vivas las tradiciones gastronómicas valencianas, ha contado con la implicación de profesionales agremiados que han guiado a los más pequeños en la elaboración artesanal de este dulce típico de Pascua, ha indicado el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencis en un comunicado.

Durante los talleres, celebrados en las instalaciones de las Alcaldías pedáneas, los más pequeños han aprendido a preparar las tradicionales 'monas de Pascua', elaboradas a base de masa madre, harina, aceite de oliva, huevo y azúcar, caracterizadas por su textura esponjosa y sus formas creativas.

Además, la actividad ha incluido una explicación didáctica sobre el origen y la evolución de este dulce, profundamente arraigado en la tradición de la Comunitat Valenciana.

De esta manera, los participantes han podido convertirse por unas horas en panaderos y pasteleros, elaborando sus propias creaciones en un ambiente lúdico.

Como ha indicado la secretaria general del Gremio de Panaderos y Pasteleros de València, Laura de Juan, "la participación en este tipo de iniciativas permite acercar a los más pequeños la cultura de la panadería y la pastelería artesana, contribuyendo a preservar y difundir nuestras tradiciones entre las nuevas generaciones".