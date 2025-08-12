'Nits al Claustre' del Museu de Belles Arts de Castelló consolida su éxito y supera los 1.800 espectadores

CASTELLÓ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo musical 'Nits al Clauste' del Museu de Belles Arts de Castelló, organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), cierra su 22ª edición "consolidando su éxito y superando los 1.800 espectadores", según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

El claustro del centro museístico ha acogido, durante seis semanas, variadas propuestas musicales que han obtenido el respaldo del público castellonense. Con un aforo medio de 300 espectadores por sesión, el ciclo ha alcanzado la cifra total de 1.881 espectadores. De entre todas las propuestas, la protagonizada por el grupo 'El Nido' ha sido la más numerosa, alcanzado los 441 espectadores.

Sin embargo, debido a las inclemencias meteorológicas, el concierto de la cantante Alba Carmona y el guitarrista Jesús Guerrero tuvo que ser trasladado hasta el interior de las salas del Museu, limitando su aforo a 210 espectadores.

La directora adjunta de Música y Cultura Popular, Beatriu Traver, ha destacado "el éxito" del ciclo que ha ofrecido un cartel de artistas de "una calidad excepcional" y ha agradecido la respuesta del público "que ha llenado cada uno de los conciertos y ha hecho posible que este ciclo sea una de las citas imprescindibles de las noches del verano castellonense".

La 22ª edición de 'Nits al Claustre' del Museu de Belles Arts de Castelló, que se ha celebrado del 3 de julio al 7 de agosto, ha contado con seis conciertos protagonizados por Lorena Álvarez, María de la Flor, Alba Armengou, Alba Carmona y Jesús Guerrero, Raquel Lúa y, cerrando el ciclo, el concierto de la formación El Nido.