No me pises que llevo chanclas y Emilio Solo, protagonistas de 'Encuentros en el Carmen' en el CCCC

El Centre del Carme inicia el ciclo de 'Encuentros en el Carmen' con la música de No me pises que llevo chanclas y del valenciano Emilio Solo - GVA

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) inaugura una nueva temporada del ciclo 'Encuentros en el Carmen' reivindicando la música popular, con la participación de la banda de pop de los 80 y 90 No me pises que llevo chanclas y la leyenda del rock valenciano y voz del himno del Valencia CF, Emilio Solo.

Este jueves 12, a las 19 horas, comienza en el Centre del Carme el primer episodio de esta nueva temporada con el objetivo de acercar al público a los creadores de la banda sonora de varias generaciones y así poner el foco en la música que conecta con el gran público y la de artistas valencianos.

Dirigido por el cantante y productor valenciano Quique López, 'Encuentros en el Carmen' se presenta en formato de charla cercana, dinámica y participativa. El público podrá descubrir a la persona que hay detrás del artista y escuchar sus temas míticos y últimas creaciones en concierto acústico de entrada gratuita.

Tras el éxito de ediciones anteriores, el Consorci de Museus retoma este ciclo que recupera figuras de la música contemporánea que han marcado tendencia para acercar al público su obra y su trayectoria desde una perspectiva participativa y amena, explica su director-gerente, Nicolás Bugeda.

CREADORES DEL AGROPOP

Formados en 1986 en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), No me pises que llevo chanclas son los inventores de un género propio y una filosofía de vida: el agropop. Liderada por Pepe Begines, la banda irrumpió en el panorama nacional a finales de los 80 rompiendo moldes. Su propuesta fusionaba con maestría el pop, el rock, el reggae y el blues con letras cargadas de humor surrealista, costumbrismo andaluz y una ironía fina que conectó transversalmente con toda una generación.

Lo que comenzó como una reunión de amigos con influencias de The Police, The Beatles o Frank Zappa se convirtió en un fenómeno de ventas millonarias. Sin embargo, detrás de la etiqueta de grupo divertido, la crítica musical siempre ha reconocido una banda de músicos excepcionales, con un directo contundente y una capacidad única para convertir lo cotidiano en himnos generacionales.

Su legado musical incluye más de una decena de álbumes de estudio y directos. Entre su repertorio se encuentran canciones que forman parte de la historia de la música popular española, como 'El Canario', 'Y tú de quién eres', 'Bolillón' o 'El Amoto'.

EMILIO SOLO, EL LEGADO DE BRUNO LOMAS Y EL VALENCIANISMO

Emilio Solo es una institución en los escenarios de la Comunitat Valenciana. Con una trayectoria dilatada y una capacidad vocal envidiable, ha sabido transitar entre el rock & roll más clásico y la canción melódica.

Su carrera se define por la versatilidad y la perseverancia. Influenciado por los grandes mitos de los años 60 y 70, Emilio Solo ha logrado mantener vivo el espíritu de la época dorada de la música en directo. Es, indiscutiblemente, el mayor valedor del legado de Bruno Lomas, interpretando al mito de Xàtiva con una legitimidad avalada por los propios seguidores del rockero.

Si algo ha consagrado a Emilio Solo en el corazón de los valencianos es su vinculación con el Valencia CF. Su interpretación del himno del club (Himno Regional) se ha convertido en un emblema, siendo la voz elegida para multitud de actos oficiales, centenarios y celebraciones en Mestalla, y conecta de esta manera la música con la pasión deportiva de la ciudad.