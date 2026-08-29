La noche ha sido "tranquila" y la evolución es "positiva y favorable" en el incendio de El Saler

Un avión trabaja en las labores de extinción de un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La noche ha sido "tranquila", pero la evolución del fuego de El Saler es "positiva" y "favorable", según ha detallado el oficial de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Ángel Gómez, en declaraciones a los medios en la mañana de este sábado.

"Esta noche hemos estado trabajando en los principales puntos calientes que más nos preocupaban, que eran en la zona sur, lo que en principio era la cola del incendio, y la parte norte, donde se hicieron varias labores en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME) para poder acceder a la zona quemada fácilmente y abrir ciertos senderos", ha comentado el oficial de Bomberos, que ha aseverado que esa zona está "técnicamente asegurada". Por otra parte, ha resaltado que ahora se trabaja en aquellos puntos que todavía no están "tan consolidados".

En este punto, ha apuntado que preocupan aquellos puntos que siguen humeando y que se encuentran cerca del perímetro. No obstante, ha subrayado que con los drones se están localizando "fácilmente" dichos puntos, por lo que a partir de ahí se están desplazando los efectivos de bomberos para refrescar la zona. "En principio, la situación es más que favorable", ha recalcado.

Para dar el fuego por controlado, ha dicho, "falta", aunque la evolución está siendo favorable, "que es dentro de lo que esperábamos". Igualmente, ha confiado en dar por controlado el fuego "a lo largo del día".

HORAS CENTRALES DEL DÍA

Por su parte, el concejal de Emergencias del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha subrayado que la noche ha sido "tranquila", ya que no ha habido "rebrotes de importancia" y se ha trabajado junto con la unidad especializada de drones. Durante la mañana, las brigadas de la Generalitat, el Consorcio Provincial de Bomberos y Bomberos del Ayuntamiento de València siguen trabajando conjuntamente para seguir refrescando la zona.

Caballero ha explicado que durante las horas centrales del día es cuando más temperatura puede llegar a haber, por lo que los efectivos de bomberos seguirán refrescando la zona afectada. "Si todo funciona y todo está tranquilo, podemos tener razones para estar optimistas", ha pronunciado, al tiempo que ha recordado que el fuego está estabilizado.

"De momento está estabilizado, de momento el perímetro está perfectamente acotado y, por tanto, seguimos controlando que no haya ningún rebrote, de momento no los ha habido y, por tanto, siguen refrescando la zona. Ahora vamos a dejar por lo menos pasar durante el día de hoy las horas centrales del día, que es donde más temperatura puede coger y donde además puede también haber cambios de viento", ha abundado.

Igualmente, ha hecho hincapié en las recomendaciones dadas ayer a la ciudadanía y ha recordad que la CV-500 se mantiene cortada, así como la carretera 401. Por tanto, solo vecinos de la pedanía y residentes del camping podrán llegar por la CV-500 hasta la pedanía de El Saler. El resto de vecinos de los apartamentos de la zona, del Perellonet y El Palmar, tendrán que realizar el acceso exclusivamente desde Sueca.

"Continúan las restricciones, eso es importante, saben que los bomberos siguen trabajando aquí en la zona (...) Eso va a continuar, por lo menos, seguramente todo el fin de semana y, por tanto, le pedimos a la población que siga estas recomendaciones", ha insistido.