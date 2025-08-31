Normalidad en las carreteras de la Comunitat durante la mañana y las primeras horas de la tarde de este domingo

VALÈNCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La operación retorno de las vacaciones del mes de agosto se está desarrollando este domingo, 31 de agosto, con normalidad en las carreteras de la Comunitat Valenciana, según ha indicado a Europa Press el Centro de Gestión de Tráfico, que ha precisado que durante la mañana de esta jornada y hasta poco después de las 15.30 horas la circulación era fluida y ha apuntado que no se han registrado retenciones importantes.

Asimismo, desde este organismo han expuesto también que en lo que llevamos de domingo no se han producido accidentes de tráfico con víctimas mortales en las carreteras de esta autonomía.

La única incidencia registrada hasta las primera horas de la tarde de este día han sido las retenciones, de entre tres y cuatro kilómetros, producidas en la A-7, a su paso por Bétera (Valencia) y en sentido Alicante, como consecuencia de un siniestro sin fallecidos que ha ocurrido antes de las 12.30 horas.

Este incidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 317 y ha obligado a cortar el carril derecho. Poco después de la circulación en ese tramo ha recobrado la normalidad.