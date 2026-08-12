Normalidad en las horas previas al eclipse, con pocas retenciones y denuncias por intentos de acceso a parajes naturales

Personas observandoe l eclipse en el punto oficial de la Malva-rosa - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La normalidad es la característica destacada en la Comunitat Valenciana en las horas previas al eclipse, con pocas retenciones en las carreteras y algunas incidencias, entre ellas, el incendio en una zona de aparcamiento en Peñíscola (Castellón), a 200 metros del punto oficial de observación, una denuncia a un hombre que manejaba una motosierra en la Serra d'Irta y otras más a personas que intentaban acceder a parques naturales pese a la prohibición vigente para esta jornada.

Así lo han puesto de manifiesto tanto el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras una reunión de esta tarde del Cecopi para hacer seguimiento del evento astronómico. Ambos han agradecido a la ciudadanía que esté siguiendo las recomendaciones dadas desde todas las administraciones, incluido el uso del transporte público, lo que ha hecho que se esté desarrollando con "normalidad" el acceso a los puntos oficiales de observación del eclipse.

Igualmente, Valderrama ha agradecido el trabajo a los servicios esenciales de Emergencias, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los voluntarios, a los miembros de Protección Civil, a los bomberos forestales y de los distintos organismos que "están atentos ante cualquier incendio que se pueda producir en la Comunitat Valenciana".

Entre las incidencias, el conseller ha citado la denuncia interpuesta a un hombre por usar una motosierra en la Serra d'Irta; el desalojo de 50 personas y vehículos que trataban de acceder a la ermita de Alcalà de Xivert y varios incendios declarados pero en los que "se ha trabajado con una rapidez importante y eficacia para poder controlarlos".

De ellos, ha destacado el del aparcamiento de Peñíscola, en el que según el Consorcio se han visto afectados 34 vehículos, y que ha obligado a desmontar el hospital de campaña y desplazarlo "para garantizar la seguridad en todo momento", ya que estaba a 200 metros del punto oficial de observación en el municipio, y un incendio en Xàtiva, que ya está estabilizado y sin llamas visibles.

En cuanto a asistencias sanitarias, únicamente se tiene constancia de dos atenciones por lipotimias en Aras de los Olmos y en El Saler, ha indicado el conseller, que ha subrayado que todo el dispositivo está "preparado y dimensionado para estas circunstancias que puedan aparecer en cualquier momento".

Los nueve Ayuntamientos con puntos de observación oficial han constituido sus respectivos Cecopal y también algunos otros que, aunque no hay esas zonas, "querían tener controlada esta situación".

De igual modo, la delegada ha apuntado que la situación es de "normalidad" en las carreteras, con algunos puntos "más activos" pero que ya estaban previstos, como la CV-500, a la altura entre el kilómetro 9 y el 6,5, y en la que a las 18.00 horas se ha cortado a la circulación. "Eso ha provocado que esté mucho más fluido en el espacio", ha dicho, al tiempo que ha subrayado que "mucha gente que ha accedido con transporte público", lo que ha permitido mayor fluidez en la circulación.

También ha habido puntos de retención en la V-21, en dirección a Puçol, que también es un punto de observación del eclipse. Únicamente se ha registrado un accidente en la A-23, a la altura de Segorbe, con un corte total inicial de la autovía si bien se ha abierto pronto uno de los carriles. El conductor, de 53 años, ha resultado con lesiones superficiales, según el CICU.

En relación con los incidentes, la Guardia Civil ha hecho algunas intervenciones en diferentes puntos y denuncias por el intento de acceso a parques naturales que estaba prohibida. Igualmente ha habido denuncias por coches aparcados en la vía en alguna carretera y se han desalojado personas de algunos espacios prohibidos como en la Serratella por ser zona forestal.