Eclipse solar 2026 en España, en directo: última hora, dónde verlo, horario y seguimiento

Europa Press Sociedad
Actualizado: miércoles, 12 agosto 2026 11:06
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MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS)

Este miércoles 12 de agosto de 2026, España será testigo de uno de los acontecimientos astronómicos del siglo: un eclipse solar total visible desde una franja del norte y el este peninsular. En esas zonas, la Luna tapará por completo el Sol, mientras que en el resto del país el fenómeno podrá observarse de forma parcial.

El fenómeno tendrá lugar al atardecer y su duración, así como la hora de cada fase, variará según el punto de observación. Se trata, además, del primero de una serie excepcional de tres fenómenos solares visibles desde España entre 2026 y 2028.

En este directo recogemos toda la información y las novedades que se van a ir produciendo durante la jornada, desde la observación del eclipse y los horarios hasta los puntos habilitados, los desplazamientos, los dispositivos especiales y posibles incidencias.

Sigue en directo la última hora del eclipse solar total del 12 de agosto en España.

Los ciudadanos de C-LM reciben un mensaje ES-Alert de Protección Civil con consejos y recomendaciones

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha han recibido este miércoles en sus dispositivos móviles un mensaje ES-Alert de Protección Civil con consejos y recomendaciones de cara al eclipse total de Sol.

Astrónomo explica qué sucederá: "Se produce una brisa fantasmagórica y los pájaros dejan de cantar"

García Lario (ESA) prevé que en España se harán las "mejores fotos de eclipse total en mucho tiempo" por la altura "tan baja" del Sol MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pedro García Lario ha explicado lo que sucede durante un eclipse total de Sol, como el que tendrá lugar este 12 de agosto en España.

Morant descarta invitar a Vox a ver el eclipse: "Es imposible una conversación entre ciencia y un charlatán"

La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha descartado una hipotética invitación a dirigentes de Vox a ver el eclipse total de este miércoles, 12 de agosto, desde el Observatorio de Yebes en Guadalajara.

Sánchez seguirá el eclipse solar desde la residencia oficial de descanso en Lanzarote

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguirá el eclipse solar total de este miércoles, 12 de agosto, desde la residencia oficial de La Mareta, en la isla de Lanzarote, y no se desplazará a la península ibérica para presenciar el fenómeno astronómico, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Catalunya afronta el eclipse solar con un amplio dispositivo de movilidad y a nivel sanitario

Catalunya afronta el eclipse solar total de este miércoles con un amplio dispositivo ante la previsión de gran movilidad para contemplar este fenómeno astronómico, así como a nivel sanitario, por el posible aumento de la demanda asistencial por accidentes de tráfico y lesiones oftalmológicas.

La radiación del Sol seguirá siendo peligrosa en el eclipse y rechaza la falsa sensación de seguridad

El miembro del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO), el doctor Sergio Eguiza, ha manifestado que "el principal problema" con el eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto es que "genera una falsa sensación de seguridad", por lo que ha recordado que la radiación del Sol seguirá siendo "igual de peligrosa".

La Policía Nacional despliega unos 9.400 agentes para garantizar la seguridad de los asistentes al eclipse

La Policía Nacional va a desplegar unos 9.400 agentes para garantizar la seguridad de los asistentes al eclipse solar que tendrá lugar este miércoles, en un dispositivo organizado bajo la coordinación y dirección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Eclipse solar 2026 en España: simulador para ver cómo será en tu municipio fase a fase

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 convertirá el atardecer de ese día en una cita excepcional con el cielo. Durante unos minutos, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y llegará a ocultarlo por completo en la franja de totalidad que atravesará parte del norte y el este peninsular, algo que no sucedía desde hace más de un siglo.

14 películas (y 2 series) perfectas para el eclipse solar total de este 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto podrá verse desde España un eclipse solar total. Hace más de cien años desde la última vez que pudo avistarse este fenómeno, en 1912, lo que lo convierte en todo un acontecimiento, que ha movilizado además a miles de personas para ser testigos.

Movilidad, seguridad y protección del entorno, principales ámbitos de actuación de ayuntamientos por el eclipse

La movilidad, la seguridad y la protección del entorno son los principales ámbitos de actuación locales con motivo del eclipse total de Sol, según ha informado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los eclipses en la cultura: de Stephen King a Kubrick pasando por Virginia Woolf, Frida Kahlo, Bonnie Tyler o Rubens

 El 12 de agosto España se convertirá en el mejor lugar del mundo para disfrutar de un histórico eclipse solar total, el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, en concreto en 1912. En cualquier caso, en la cultura, este fenómeno ha sido protagonista de la ficción, la literatura, la pintura o la música.

Astrónomo explica qué sucederá durante el eclipse: "Se produce una brisa fantasmagórica y los pájaros dejan de cantar"

García Lario (ESA) prevé que en España se harán las "mejores fotos de eclipse total en mucho tiempo" por la altura "tan baja" del Sol MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pedro García Lario ha explicado lo que sucede durante un eclipse total de Sol, como el que tendrá lugar el próximo 12 de agosto en España.

Nuevo pronóstico de AEMET por el eclipse: estabilidad en casi todo el país y nubes en área cantábrica y norte de Galicia

   Los dos incendios de mayor magnitud que se están registrando estos días quedan prácticamente fuera de la zona donde se verá el eclipse total

Cigudosa, presidente de la Comisión del Trío de Eclipses: "Es como un Mundial. Estamos preparados para estos eventos"

El presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha asegurado que España está "preparada" para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, un evento que provocará la llegada de millones de personas a las zonas que se encuentran dentro de la franja de totalidad.

Cómo saber si las gafas para ver el eclipse están homologadas y cómo usarlas correctamente

El Gobierno ha recordado que el eclipse solar del 12 de agosto debe verse con gafas certificadas y ha recomendado mantenerlas puestas "en todo momento", así como supervisar especialmente a niños y personas mayores, "que pueden retirar accidentalmente la protección".

Real Sociedad Canina avisa de la "inquietud" que puede generar el eclipse en animales e insta a no poner gafas a perros

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha avisado de que la oscuridad repentina y, sobre todo, las aglomeraciones y los cambios de comportamiento de las personas "pueden generar inquietud en algunos animales" y recomienda "no colocar gafas para eclipses a los perros ni obligarlos a mirar directamente al Sol" durante el eclipse del próximo 12 de agosto.

Observar el eclipse sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en los ojos: Por qué no vale cualquier gafa

Investigadora de la UCM advierte de que durante un eclipse de Sol la "guardia baja" y el ojo está "más abierto y más expuesto"

Óscar, cazador de eclipses: "Después de ver 12 eclipses me sigo emocionando y llorando. Es una experiencia única"

Óscar Martín, dueño de la empresa Startrails, es uno de los más de 100 cazadores de eclipses que hay en España. Son personas apasionadas por este tipo de fenómenos, no necesariamente astrónomos, que viajan por todo el mundo para poder verlos en su totalidad.

Así reaccionarán animales y plantas al eclipse total de sol del 12 de agosto

SEO/BirdLife ha explicado que durante un eclipse total de sol se observará cómo las aves se dirigen a sus dormideros, los insectos modifican su actividad y las flores se cierran antes de tiempo.

La desaparición del Sol por los eclipses se asociaba en la antigüedad con acontecimientos terribles y sobrenaturales

Desde hace miles de años, la desaparición repentina del Sol causó asombro entre nuestros antepasados en culturas de todas las épocas y lugares. El temor que esto inspiraba hizo que a menudo los eclipses se asociaran con acontecimientos terribles, lo que impulsó la necesidad de comprenderlos, registrarlos y predecirlos.

¿Cómo se predicen los eclipses?

Los astrónomos pueden predecir el momento de un eclipse mediante el seguimiento y la predicción de las posiciones de la Luna, el Sol y la Tierra, según ha informado la Agencia Espacial Europea (ESA).

Un libro del CSIC explica de manera "sencilla y rigurosa" todo lo que ocurre durante los eclipses solares y lunares

CSIC, coincidiendo con el trío de eclipses que se podrán observar desde la Península Ibérica entre agosto de 2026 y enero de 2028, ha publicado el libro 'Eclipses.

¿Qué le pasará a la producción eléctrica en España el 12 de agosto por el eclipse total de Sol?

Su efecto sobre el sistema eléctrico será limitado ya que el eclipse será al atardecer, con la producción fotovoltaica en fase descendente

Un visor web ayudará a localizar y disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto con seguridad

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha puesto a disposición de la ciudadanía un visor web para ayudar a los ciudadanos a localizar el mejor sitio posible para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto desde el lugar donde cada uno esté.

FACUA alerta de la retirada de 6 modelos de gafas para el eclipse por riesgo de lesiones oculares

FACUA-Consumidores en Acción ha alertado de que las autoridades de protección a los consumidores han ordenado la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares.

Los medios se vuelcan con el eclipse con programaciones especiales con análisis, directos y entrevistas

Distintos medios de comunicación españoles realizarán una cobertura especial con motivo del eclipse total de Sol que atravesará este miércoles 12 de agosto trece comunidades autónomas.

Ciudadanos ante el eclipse, de la expectación a la cautela: "¿Y si nos quedamos ciegos?"

   España se convertirá este miércoles, 12 de agosto, en el mejor lugar del mundo para disfrutar del eclipse total de Sol, un histórico evento que no se vivía en la Península Ibérica desde 1912. Este fenómeno atraerá la atención de la comunidad científica nacional e internacional, medios de comunicación de todo el mundo y personas que se desplazarán para presenciar este acontecimiento, con una ciudadanía dividida entre la expectación y la cautela.

Los mejores puntos para observar el eclipse solar total de este 12 de agosto

La franja de totalidad del eclipse solar de este 12 de agosto atravesará comunidades como Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares.

Gafas para el eclipse solar 2026: dónde comprarlas, dónde conseguirlas gratis y cómo saber si están homologadas

El eclipse solar total del 12 de agosto obligará a los españoles a utilizar gafas especiales para observarlo con seguridad. Mirar este fenómeno astronómico sin protección puede causar daños oculares, ya que incluso sin notar sensación de dolor, la radiación solar puede causar lesiones permanentes.

Eclipse solar 2026 en España: mapa de visibilidad y buscador para saber dónde se verá mejor y si habrá nubosidad

Consulta la visibilidad del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en tu zona y el recorrido de la sombra de la Luna sobre España

¿Dónde ver eclipse solar 2026 en España?: Mapas de puntos oficiales y recomendados en las comunidades donde será total

Consulta los emplazamientos recomendados por las autonomías para seguir de forma segura y organizada el eclipse del 12 de agosto

Guía completa del eclipse solar 2026 en España: a qué hora empieza, dónde verlo y qué gafas usar

El eclipse total de Sol del 12 de agosto será visible al atardecer, con importantes diferencias según la localidad y unas condiciones de observación marcadas por la baja altura del Sol

España, el mejor lugar del mundo para contemplar este miércoles el eclipse total de Sol

   Este evento inaugurará el Trío de Eclipses (2026, 2027 y 2028), un hito que convertirá a España en epicentro astronómico mundial

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