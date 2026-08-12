Eclipse solar 2026 en España, en directo: última hora, dónde verlo, horario y seguimiento

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS)

Este miércoles 12 de agosto de 2026, España será testigo de uno de los acontecimientos astronómicos del siglo: un eclipse solar total visible desde una franja del norte y el este peninsular. En esas zonas, la Luna tapará por completo el Sol, mientras que en el resto del país el fenómeno podrá observarse de forma parcial.

El fenómeno tendrá lugar al atardecer y su duración, así como la hora de cada fase, variará según el punto de observación. Se trata, además, del primero de una serie excepcional de tres fenómenos solares visibles desde España entre 2026 y 2028.

En este directo recogemos toda la información y las novedades que se van a ir produciendo durante la jornada, desde la observación del eclipse y los horarios hasta los puntos habilitados, los desplazamientos, los dispositivos especiales y posibles incidencias.

Sigue en directo la última hora del eclipse solar total del 12 de agosto en España.