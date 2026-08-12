La Generalitat impide acceder a personas que intentan entrar a parques naturales pese a la prohibición por el eclipse

Reunión del Cecopi en las primeras horas del dispositivo del eclipse - GVA

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha detectado durante las primeras horas de este miércoles a algunas personas que están intentando acceder a parques naturales y zonas forestales de la Comunitat Valenciana, a pesar de que estos espacios están cerrados por el dispositivo de seguridad del eclipse total de sol que tendrá lugar esta tarde y por el riesgo extremo de incendios forestales. Es por eso que se impide el acceso a estas personas y se insta a la ciudadanía a no intentar acceder porque no se les permitirá.

Así lo ha explicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi en la sede del 112 en L'Eliana (Valencia) con motivo del dispositivo organizado por el eclipse.

Valderrama ha trasladado como "máximo recordatorio" a la ciudadanía que durante este miércoles no se puede acceder a los parques naturales ni a las zonas forestales, dado que los recientes incendios forestales en el entorno de la Serra d'Espadà y en Tírig todavía no están extinguidos y puede haber rebrotes.

Según ha expuesto, las zonas donde se ha detectado a personas intentando acceder en las primeras horas son la antigua base militar de El Toro o L'Albufera, así como "alguna caravana" que trataba de subir a La Salzadella por pistas de Sant Josep. Sobre este último caso, ha recordado que en la zona hubo recientemente un incendio por un rayo. "No puede ser que la gente intente acceder a las zonas donde han habido incendios forestales", ha recalcado.

El conseller ha hecho hincapié en que las personas que intenten acceder a estos espacios serán desalojadas: "Eso va a ser muy estricto. Tenemos que garantizar la seguridad".

Además, ha explicado que se ha recomendado a los ayuntamientos que cierren los paisajes protegidos y que tanto Delegación de Gobierno como la Generalitat han contactado con los alcaldes para que hagan una máxima difusión de las recomendaciones de seguridad y para que protejan todas las zonas donde se pueda producir un incendio forestal.

Respecto a la situación meteorológica, ha señalado que hay riesgo extremo de incendios y posibilidad de que caigan tormentas con algún rayo tanto en la zona norte de Castellón como en la zona limítrofe entre Alicante y Valencia. "Tenemos que estar atentos y evitar que la gente deambule por masas forestales", ha insistido.

UN TIEMPO "MAGNÍFICO" PARA VER EL ECLIPSE

En cuanto a la visualización del eclipse, Valderrama ha asegurado que ha salido "un día magnífico" porque "no habrá una nubosidad importante y se podrá visualizar esta tarde perfectamente". Ha deseado a toda la ciudadanía "disfrutar de este evento de gran magnitud tanto a nivel astronómico como a nivel cultural y turístico".

Todo ello, ha subrayado, con el objetivo de que esa visualización se desarrolle "con la máxima tranquilidad y seguridad". Es por eso que ha reiterado que todas las administraciones y servicios de seguridad y de emergencias están coordinados para controlar los accesos y la circulación, junto a la participación de casi 8.000 sanitarios y un refuerzo del 30% en el 112.

También se ha instalado un Cecopi en la provincia de Castellón, en la Casa dels Caragols que es la sede de la Generalitat en la capital de la Plana, para tener "una máxima coordinación entre todos los servicios que participan en este amplio dispositivo". El conseller ha vuelto a aludir a la importancia de "la lealtad institucional entre todas las administraciones para garantizar en todo momento el bienestar de nuestros ciudadanos".