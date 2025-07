La novena manifestación por la dimisión de Mazón clama en la zona de cero de la dana: "No podemos aguantarlo un día más"

La protesta deja en Cararroja un olivo y un mural conmemorativo como "símbolo de resistencia y esperanza"

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La novena manifestación para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha trasladado este martes por primera vez a la zona cero de la dana, concretamente la localidad valenciana de Catarroja, desde donde se ha reivindicado que "la reconstrucción social es una necesidad inmediata" y donde las familias de las víctimas han lamentado que la "paciencia tiene un límite". "No podemos aguantarlo ni un día más", han asegurado.

La protesta, justo el día en que se cumplen nueve meses desde la devastadora dana que dejó 228 víctimas mortales --entre ellas una mujer embarazada de ocho meses--, ha congregado a cerca de 1.500 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno, y ha arrancado alrededor de las 19 horas en el Parc de les Barraques con un acto de memoria a las víctimas de la barrancada y en homenaje a las personas solidarias en el que se ha realizado un mural conmemorativo, la plantación de una olivera y albaes de l'horta.

Familiares han mostrado carteles con fotografías de las personas fallecidas para reclamar 'Justicia' por los seres queridos que perdieron. Los participantes han enseñado carteles que daban las gracias a los voluntarios que ayudaron en la emergencia, así como mensajes como 'Verdad, justicia, reparación y exigencia de no repetición', '303 que deberías haberte ido' y 'Sense previsió ni acció: Mazón dimissió'.

Además, se han escuchado gritos de "Mazón dimisión", "Mazón a presó", "Mazón, ni oblit ni perdó", "No son morts, son assasinats", "el president, a Picassent", "els pobles de l'horta porten la revolta" y "No volem, no volem, un assassí de president", entre otros.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha afirmado que han transcurrido "303 días del homicidio" de sus familiares. "Estamos con más fuerza aunque cada día nos cuesta más anímicamente, pero no vamos a parar. Este homicida tiene que salir de las instituciones. No podemos aguantarlo ni un día más. No vamos a parar hasta que salga. Él y todas las personas que le den apoyo", ha subrayado en declaraciones a los medios.

Preguntada por qué le diría si estuviese aquí, Álvarez ha respondido que no entiende "cómo puede tener esa sonrisa permanente" porque "es un insulto para las familias". "Las familias que cada día estamos más delgadas, nos han caído diez años encima" y a su juicio Mazón "no ha cambiado su aspecto en estos nueve meses", y "hay que preguntarse por qué".

"La paciencia tiene un límite, la salud tiene un límite, la salud mental tiene un límite y a todos nos está fallando menos a él. ¿Qué tipo de persona es que cada día está mejor, más sonriente, cada día tiene un mejor aspecto?. El día 19 de marzo, en casa de mi padre, con un montón de familias, me hice una pregunta. ¿Es un psicopata? Hoy ya tengo la respuesta, pero contestaos vosotros mismos", ha expresado.

Sobre la reunión del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles con asociaciones de víctimas, Álvarez ha señalado que una de las organizaciones "no tiene absolutamente nada que ver con la dana", al tiempo que ha señalado que su asociación no se reúne con partidos sino con instituciones, y que de reunirse con partidos haría una ronda con todos, como en Bruselas.

Respecto a si tiene esperanza de que Mazón dimita, Álvarez ha afirmado que no sabe si lo hará, pero que espera que "algún día la justicia lo ponga en su sitio, que es la prisión". Así, ha señalado que si tuviera que cumplir un año de cárcel por cada uno de los fallecidos "no tiene vida suficiente".

UN OLIVO DE "RESISTENCIA Y ESPERANZA"

En el Parc de les Barraques, se ha plantado un olivo, "símbolo de resistencia y esperanza", en un acto de memoria. "En medio de una situación tan árida, es un gesto de esperanza que vuelve a dar al agua su verdadero significado de vida. Un grito de rebeldia y resistencia", han destacado desde la convocatoria, antes de reivindicar la "reconstrucción social".

Alrededor de las 19.40 horas, la manifestación ha salido del parque en dirección a la Plaça de la Llotgeta de Catarroja, encabezada por los familiares de las víctimas tras la pancarta principal de 'Mazón dimissió'. A su paso, vecinos han aplaudido desde sus balcones.

Mientras la marcha llegaba a la plaza, han llegado las 20.11 horas y se ha hecho sonar el ES-Alert, a la misma hora en la que saltó a los teléfonos móviles el 29 de octubre.

Ya en la plaza, han tomado la palabra familiares de las víctimas, de l'Acord Social Valencià y los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció. Se ha leído un manifiesto en el que se ha explicado que la convocatoria de este martes es "un homenaje a cada una de las 228 personas asesinadas como consecuencia de la nefasta gestión de la dana del pasado 29 de octubre, a sus familiares y seres queridos, también a todas las poblaciones inundadas y a las personas solidarias que, en un gesto de desobediencia civil, vinieron y con su trabajo contribuyeron a salvar centenares de vidas y a reforzar el impulso de supervivencia que nos permite estar hoy aquí, mientras las administraciones nos dejan en una situación de abandono total".

En una intervención con guiños de solidaridad con Palestina, desde la convocatoria han señalado que "la reconstrucción social es una necesidad inmediata no sólo de las poblaciones inundadas, sino del resto del país, haciendo imprescindible la dimisión de Carlos Mazón y su Consell con la asunción de responsabilidades penales por parte de todos los responsables patronales e institucionales".

Así, han señalado que el pueblo "sufre las consecuencias de la dana con la continuidad de las políticas de muerte y expolio que perpetúan Carlos Mazón y su Consell". "Cloacas reventadas, ascensores detenidos eternamente en el último piso, escuelas que se convierten en barracones. La huerta que se ahoga con construcciones en zonas inundables convirtiendo tierra de cultivo en asfalto y construcción vertical. Con las costas convertidas en producto especulativo que cotizan en bolsa pero no en la vida", han expuesto.

"Este homenaje es también a una sociedad civil que no cesa en su lucha ante un gobierno que, en su intento de no asumir responsabilidades políticas y penales, avala unos presupuestos que, negando el cambio climático, niegan el derecho a la vida, que constituyen un ataque frontal a todos los sectores de nuestra sociedad. Un grave ataque a los derechos más elementales de cualquier ser humano", han agregado, para aludir al derecho a la vivienda y de las personas migrantes, entre otras cuestiones.

La marcha está convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con asociaciones de víctimas de la dana, los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià. Ha contado con las actuaciones de Pau Alabajos, Miquel Gil, La Maria y Tomás de los Santos.