La nueva manifestación bajo el lema 'Mazón a presó' exigirá este sábado desde Benetússer y Alfafar "verdad y justicia"

La nueva manifestación bajo el lema 'Mazón a presó' reclamará este sábado desde Benetússer y Alfafar "verdad y justicia - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó', convocada por entidades sociales para este sábado 31 de enero reclamará, en este caso desde las localidades valencianas de Benetússer y Alfafar, dos de las más afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, "verdad y justicia", así como una vez más que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón entregue su acta de diputado y acuda voluntariamente a declarar en el juzgado de Catarroja.

Así lo han explicado este martes ante Les Corts representantes de entidades cívicas, sociales y sindicales, asociaciones de víctimas, el Acord Social Valencià y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), en las que han avanzado detalles de la marcha del sábado, que partirá a las 18.00 horas de la plaza de la Xapa de Benetússer y recorrerá las calles Mayor, las avenidas Camí Nou y Gómez Ferrer, la calle Francisco Villa 'El Morenet' hasta finalizar en la plaza del País Valencià.

Las entidades convocantes recalcan que Carlos Mazón dimitió como 'president' de la Generalitat, pero todavía conserva su acta de diputado, lo que le permite seguir aforado "y lejos de donde tendría que estar, ante la jueza de Catarroja" que investiga la gestión de la dana. Además, acusan al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, de "proteger" al 'expresident', que es "el máximo responsable de las 232 muertes provocadas por la catástrofe medioambiental y humana del 29 de octubre de 2024".

"Un año y tres meses después intentan imponer una normalidad que no existe. Muchas escuelas continúan en condiciones deplorables y personas con movilidad reducida no pueden salir de casa porque no tienen ascensor. Además, las fuertes lluvias hacen que el vecindario de l'Horta Sud viva con miedo porque las calles continúan inundándose por el alcantarillado en mal estado", ha subrayado una de las portavoces de estas entidades, Beatriu Cardona.

Esta nueva movilización se celebrará en Benetússer y Alfafar, dos de los pueblos más duramente golpeados por la dana, y coincidirá con el primer aniversario de la creación de los CLER, nacidos como "respuesta popular" ante el "abandono institucional". El objetivo de la marcha será de nuevo "poner en el centro la voz de las comarcas afectadas y exigir una reconstrucción justa, participada y al servicio del bien común".

"Basta de hacer negocios basados en la desgracia. La reconstrucción tiene que contar con los pueblos, con su gente y con el modelo de territorio y vida que quieren construir colectivamente", reclaman estos colectivos, que insisten en que las personas afectadas y el resto del pueblo valenciano "no se merece esta situación" y, por eso, se hace necesario "volver a salir a las calles".

En este sentido, resaltan que cada una de las movilizaciones es un acto "de solidaridad y de acompañamiento a las víctimas, de reconocimiento a todas las personas voluntarias y profesionales que han ayudado en las comarcas afectadas y de exigencia de reparación, justicia y unas políticas diferentes que nos permiten salvar la vida". Por tanto, consideran que salir a las calles es una manera "de reivindicar la memoria, la dignidad y el derecho de las personas afectadas a decidir sobre su propia reconstrucción".

"VERDAD PARA QUE SE PRODUZCA JUSTICIA Y REPARACIÓN"

La presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha explicado que este sábado pedirán una vez más "verdad para que se produzca justicia y una mínima reparación, porque a nuestros familiares no nos los van a devolver". Además, ha reclamado que exista un listado de lesionados por la tragedia, "que deben haber muchos que no sabemos quiénes son, solo los que están asociados, porque no hay información".

Dicho esto, ha advertido de que "si no queremos acabar como lo está pasando en Estados Unidos, donde cada vez que sale un grupo de personas a quejarse a pedir derechos les tirotean", es necesario "poner bien el voto y reflexionar bien lo que se va a votar".

Mientras, la presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana-29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha apelado a "todas las personas que piensan que Carlos Mazón no debería estar cobrando de los valencianos con su acta de diputado" para que les acompañen en la manifestación de este sábado, con el propósito de reclamar que el 'expresident' deje su acta en Les Corts, y para "hacer justicia, reparación y conocer la verdad de qué pasó aquel día 29 de octubre".

"UN AÑO Y TRES MESES DE MENTIRAS, CINISMOS Y PSICÓPATAS"

De su lado, Toñi García, que perdió en las inundaciones del 29O a su marido y su hija, ha hecho un llamamiento "para que toda la Comunitat Valenciana nos dé su apoyo y su calor el día 31 en la manifestación" que tendrá lugar en Benetússer, Alfafar y Sedaví, tras "un año y tres meses de mentiras, de cinismos y de psicópatas". "Esto es inaguantable, no podemos continuar así, no podemos continuar con esta clase de políticos que no hacen salvo mentir", ha expresado.

"Dicen que estamos politizadas, pero a lo mejor es cierto que deberíamos dedicarnos a la política, puesto que ellos no han sabido hacer bien su faena. Sí saben cobrar a fin de mes, pero no son competentes. La prueba es lo negligente que fueron el 29 de octubre, que ocasionó 232 víctimas. Por ello, para que no continúen, para que Mazón devuelva el acta de diputado, para que esté ante la jueza de Catarroja, reclamamos desde aquí que deje el acta y que nos den apoyo el próximo 31", ha manifestado.

Finalmente, desde los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), Ruth Moyano ha apoyado las reivindicaciones "para exigir que Mazón deje el acta de diputado y que asuma también sus responsabilidades judiciales acudiendo a declarar ante la jueza de Catarroja de manera voluntaria". También ha reclamado que todos los consellers de Mazón que ahora forman parte del Consell que preside Pérez Llorca "asuman sus responsabilidades políticas y dimitan".

Además, se ha sumado a apoyar a los familiares de las víctimas "para acompañarlos en esta búsqueda de verdad y justicia" y ha incidido en que la manifestación de este sábado coincidirá con el primer aniversario del nacimiento de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, unos colectivos que nacieron "en respuesta al abandono institucional, pero también con el objetivo de tejer comunidad y organización vecinal y, sobre todo, de garantizar que la reconstrucción se base en nuestra seguridad".

Dicho esto, ha advertido de que, con el paso de los meses, están comprobando que el proceso de reconstrucción "vuelve a reproducir un modelo urbanístico que consideramos el causante de que aquella dana se agravara": "Vuelve a especular con nuestro territorio, está destruyendo huerta, huerta que necesitamos para sobrevivir, para ahora hacer centros comerciales y polígonos industriales. Nos va la vida en ello, no lo podemos permitir".