La nueva marca turística de Castelló nace con el fin de posicionar la ciudad como "destino mediterráneo único"

Presentación de la marca turística de Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 27 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido hoy en el Centro de Turismo (CdT) del Grao la presentación de la nueva marca turística 'Castellón, vivir lo auténtico', enmarcada dentro del Plan Estratégico de Turismo de Castellón 2025-2027, y que nace con el objetivo de posicionar la ciudad como "destino mediterráneo único", donde la experiencia turística se construye desde "lo real, lo humano y lo cotidiano".

La alcaldesa ha estado acompañada por la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, así como de concejales del equipo de gobierno y resto de la corporación. También han estado presentes, entre otras autoridades, la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina; el diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; o la directora del Aeropuerto de Castellón, Raquel París.

No ha faltado tampoco en esta presentación la presencia de numerosos representantes del sector turístico como organizaciones empresariales, responsables de hoteles, hostelería, empresas de servicios y profesionales. Esta cita ha contado con la colaboración del presentador y guionista castellonense Luis Fabra como conductor del acto.

Lejos de los modelos basados en la masificación o el artificio, Castelló se presenta como una ciudad que se comparte, que se vive sin prisas y que invita a conectar con su esencia, una ciudad que quiere convertirse en referente de ciudad mediterránea auténtica y 'slow', reconocida por su calidad de vida, su hospitalidad y su capacidad de ofrecer experiencias memorables desde la sencillez y el equilibrio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

TERCERA TRANSFORMACIÓN

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado en primer lugar, que hoy es un día muy importante para La ciudad porque, "por fin, va a contar con una marca turística. "Una marca que nace del trabajo conjunto de todo un sector, de las empresas y profesionales, de nuestro Plan Estratégico de Turismo, en el que vamos de la mano de la Universitat Jaume I, que impulsa la Concejalía de Turismo, y dentro de esa Tercera Transformación de Castellón, pero sin perder de vista nuestras señas de identidad", ha dicho.

"Castellón hoy da un paso decisivo para impulsar un sector turístico que es también sinónimo de dinamización económica, de empleo, de futuro y de prosperidad para todos los castellonenses", ha asegurado la alcaldesa.

Begoña Carrasco ha manifestado que "Castellón apuesta por un turista muy diferenciado, de calidad". "Nosotros no queremos masificaciones, queremos un turista familiar, con eventos deportivos que atraen a miles de personas y llenas nuestros hoteles, con citas como Escala Castelló o el Festival del Viento. Estamos apostando por atraer eventos culturales también, que buscan ese público familiar que comparte la ciudad y la provincia. Porque todo el que viene, vuelve", ha añadaido.

Carrasco también ha resaltado que "aquí el visitante no encuentra un decorado, encuentra una ciudad real". "Somos mar y montaña, naturaleza, cultura, gastronomía, fiesta y una forma de vivir auténtica y que no se puede copiar y con una calidad de vida inigualable", ha subrayado.

Por su parte la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que hoy es un día importante para el turismo de Castellón, porque se presenta por fin nuestra marca turística, "una herramienta que debería haber llegado hace mucho tiempo" y que, desde hoy, va a permitir posicionar a Castellón "a la altura que merece en términos de identidad, promoción y proyección exterior". "Con este paso, damos un impulso decisivo para reforzar nuestra proyección y consolidar una imagen coherente y competitiva de la ciudad", ha señalado.

Asimismo, Miralles ha destacado que esta nueva marca es el resultado de mucho trabajo, de un profundo estudio y de un proceso riguroso para reflejar de la forma más fiel posible la autenticidad de la ciudad. "Castellón es, sin duda, un destino turístico de primer nivel, un referente de calidad que combina tradición, modernidad y un entorno privilegiado, y con esta identidad queremos reforzar nuestro atractivo y seguir atrayendo visitantes de toda España y del resto del mundo", ha apuntado.

Por último, la concejala de Turismo ha subrayado que la marca es, sin duda, una pieza clave dentro de esa estrategia global que está marcando el rumbo del turismo de Castellón en los próximos años y que permitirá avanzar con paso firme hacia un modelo de destino competitivo y de excelencia, de la mano del sector privado".

CUATRO EJES

Para alcanzar este posicionamiento y consolidar el nuevo modelo, la nueva marca turística se articula en torno a cuatro grandes ejes como son: preservar y poner en valor la identidad mediterránea de Castellón; ofrecer experiencias genuinas, humanas y accesibles; comunicar la ciudad desde la serenidad, la cercanía y la autenticidad y atraer a un visitante que valore lo real, lo local y lo vivido con calma.

El logotipo de la nueva marca refleja el carácter accesible y mediterráneo de la ciudad. Su rasgo más distintivo es la unión fluida entre las letras 's' y 't', un gesto que simboliza conexión y movimiento. El logotipo se completa con el lema 'Castellón, vivir lo auténtico', que refuerza el posicionamiento de la ciudad y su invitación a disfrutar de experiencias reales, humanas y conectadas con el territorio.

En cuanto a los colores, el azul mediterráneo transmite confianza, serenidad y vínculo con el mar, mientras que el verde del lema aporta un matiz natural que conecta con el entorno y el estilo de vida saludable de la ciudad.