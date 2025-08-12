Nueva noche tórrida en el litoral de la Comunitat Valenciana, con una mínima de más de 26ºC en València

Archivo - Una persona sentada en una toalla en la playa en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva noche tórrida en la Comunitat Valenciana ha dejado temperaturas mínimas por encima de los 25ºC en el litoral, con la ciudad de València a la cabeza al no bajar los termómetros de los 26,3ºC, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La mínima en València ha sido de 26,3ºC, mientras que en Miramar ha llegado a los 25,9ºC, en Pego a los 25,3ºC, y en los observatorios de Castelló de la Plana y el Aeropuerto de València no se ha bajado de los 25,1ºC.

En Alicante la mínima ha sido de 24,6ºC, en el Aeropuerto de Alicante-Elche y en Rojales de 24,2ºC, en Torreblanca de 24ºC y en Sagunt de 23,7ºC.

En el caso de la ciudad de València, Aemet ha explicado que en los últimos cinco años, en lo que llevamos de década de 2020, se ha alcanzado o superado las mínimas de 25ºC en 80 ocasiones. En cambio, de 2010 a 2020 este valor se superó 40 veces, y entre el año 2000 y 2010 hubo solo 21 días con una mínima igual o mayor a 25ºC.

A medida que se retrocede en el tiempo, es más raro encontrar mínimas así de altas. En la década de los 90, hubo solo 12 noches con una mínima de 25ºC o más. En la década de 1980 fueron solo cuatro, y en los 70 y 60 no hay constancia de temperaturas mínimas tan elevadas.

Asimismo, Aemet ha confirmado y validado que el observatorio de Castelló de la Plana-Almassora registró en la noche del lunes 27,1ºC de temperatura mínima. Tal y como avanzó, este valor supone la noche más cálida desde que hay registros en cualquiera de las dos ubicaciones históricas del observatorio principal, con datos desde 1911.