Nueve largos muestran en La Filmoteca Valenciana el cine "de combate" de John Cassavetes y Gena Rowlands

Nueve largos muestran en La Filmoteca el cine "de combate" de John Cassavetes y Gena Rowlands - REMITIDA IVC

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta el ciclo 'John Cassavetes y Gena Rowlands: La escena como combate', que reúne nueve largometrajes dirigidos por el actor, guionista y director estadounidense John Cassavetes (1929-1989).

El director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López-Jamar, ha señalado que John Cassavetes está considerado como "uno de los máximos representantes del cine independiente norteamericano. El ciclo programado por la Filmoteca Valenciana hasta finales de mayo incluye títulos fundamentales en la renovación del cine estadounidense como 'Sombras', su primera película como director".

"También figuran las ocho películas en las que intervino su esposa, Gena Rowlands, no sólo como actriz, sino como parte esencial del proceso creativo de cada una de estas obras", ha añadido.

El ciclo se inicia el miércoles 1 de abril, a las 20.00 horas, con la proyección de 'Sombras' (1959), un retrato de un amor interracial, rodado en blanco y negro en las calles de New York a ritmo de jazz, con el que Cassavetes dio el salto a la dirección contando como actores con los estudiantes de su propia escuela.

Antes de que la categoría 'indie' se institucionalizara, 'Sombras' supuso un hito fundacional del cine independiente estadounidense, no sólo por su producción al margen de los estudios, sino también por representar relaciones interraciales y conflictos muy alejados del cine convencional de la época.

En ese sentido, Cassavetes anticipa cuestiones que retomarían los cineastas del Nuevo Hollywood, pero su radicalidad formal lo distingue de aquel grupo de jóvenes cineastas y lo sitúan más cerca de la modernidad europea. Su puesta en escena destaca por poner a los actores en el centro, por la fisicidad, la duración incómoda de los planos y el rechazo a la clausura convencional.

Ese estilo tan personal, que influenció a Martin Scorsese y Abel Ferrara, entre otros, responde a un método de trabajo que otorgó una nueva configuración a la relación entre escritura, dirección e interpretación.

IMPROVISACIÓN

A menudo asociado a la improvisación, el método de Cassavetes partía en realidad de guiones cuidadosamente trabajados, que luego eran sometidos a un proceso de reescritura durante los ensayos y el rodaje, a partir de las aportaciones de actores y actrices.

Cassavetes concebía el rodaje como un laboratorio y trabajaba con un núcleo estable de técnicos e intérpretes, como Gena Rowlands, Peter Falk y Ben Gazzara, con los que construyó una comunidad creativa, donde el ensayo de cada escena se abría al conflicto y a la exploración emocional.

En películas incluidas dentro del ciclo como 'Rostros' (1968), 'Maridos' (1970) o 'Una mujer bajo la influencia' (1974), la cámara no observa desde la distancia, sino que participa de la acción. El montaje prolonga las escenas más allá del punto de comodidad narrativa, produciendo una experiencia de duración emocional que confronta al espectador con el desgaste y la vulnerabilidad de los personajes.

Si hay una figura que destaca en su círculo de intérpretes es la actriz Gena Rowlands, que tuvo un papel decisivo en las películas dirigidas por su marido. Personajes como Mabel Longhetti en 'Una mujer bajo la influencia', Myrtle Gordon en 'Noche de estreno' (1977) o Gloria Swenson en 'Gloria' (1980) constituyen algunos de los retratos femeninos más complejos jamás vistos en la pantalla.

En rodajes que en ocasiones la llevaban al límite, Rowlands no sólo interpretaba: modulaba el ritmo de las escenas, tensaba los diálogos hasta el límite de ruptura y aportaba una comprensión intuitiva del estado emocional del personaje, en ocasiones extremo.

En función de sus tanteos interpretativos, Cassavetes reescribía los guiones. Era Rowlands quien insuflaba vida y hacía vibrar las escenas creadas por el cineasta.

El ciclo reivindica la 'política de las actrices' y la participación de Gena Rowlands como coautora de las películas de Cassavetes. El domingo 19 de abril, a las 20.00 horas, antes de la proyección de 'Una mujer bajo la influencia', la crítica y profesora de la Universitat de Barcelona María Adell hablará del vínculo creativo entre John Cassavetes y Gena Rowlands y de la influencia de la intérprete americana.

María Adell es autora de numerosos artículos y varios libros sobre las estrellas cinematográficas y las representaciones femeninas en el cine.