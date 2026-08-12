El nuevo contrato de mantenimiento de viviendas del Ayuntamiento de València dará cobertura a 841 inmuebles

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VALENCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo contrato de mantenimiento de las viviendas y los edificios de vivienda de propiedad municipal, adjudicado por el Ayuntamiento en la última Junta de Gobierno Local por 2,25 millones de euros, permitirá ampliar su cobertura hasta 841 inmuebles para garantizar la conservación de las viviendas que está previsto que pasen a formar parte del parque municipal en los próximos años.

La cifra representa más del triple de los 255 incluidos en este contrato en junio de 2023, ha destacado el consistorio en un comunicado. "Los 596 inmuebles con los que el Ayuntamiento cuenta en la actualidad ya suponen más del doble de los que había al inicio del actual mandato, una cantidad que con los inmuebles ya en construcción o adjudicación, se elevará hasta unas 841 viviendas", ha expuesto.

El nuevo contrato se ha dimensionado precisamente para absorber ese crecimiento y garantizar la cobertura de todos los inmuebles que se incorporen durante su vigencia. El objeto del contrato es el mantenimiento preventivo y correctivo, las reparaciones, las adaptaciones para la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética y las reformas parciales y obras de adecuación necesarias para garantizar la habitabilidad de las viviendas y los edificios municipales.

La contrata se estructura en dos lotes: el lote 1 reúne los edificios, viviendas, garajes y anejos gestionados por la Delegación de Vivienda, y el lote 2 los inmuebles gestionados por la Delegación de Servicios Sociales. El contrato incorpora en su cuadro de precios el mantenimiento de edificios e instalaciones de nueva generación puestos en servicio recientemente.

Esta actualización permite dar cobertura técnica a inmuebles con sistemas cada vez más complejos y eficientes, como instalaciones de aerotermia, agua caliente sanitaria centralizada, energía solar térmica y fotovoltaica, ascensores, sistemas de protección contra incendios, extracción de humos en garajes y sótanos, sistemas de alarma y grupos de presión, entre otras instalaciones sujetas a mantenimiento técnico-legal.

La adjudicación incorpora, además, mejoras ofertadas por la empresa como la digitalización de la gestión del servicio en el lote gestionado por la Delegación de Vivienda y actuaciones adicionales de pintura interior en 85 viviendas en el lote gestionado por la Delegación de Servicios Sociales.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento refuerza su capacidad de respuesta ante incidencias en las viviendas municipales y consolida una herramienta esencial para preservar el patrimonio público residencial, con el objetivo de garantizar la habitabilidad, la seguridad, la funcionalidad y la conservación de los inmuebles durante los tres años de vigencia del servicio.

"El objetivo no es solo conservar edificios, sino cuidar un patrimonio municipal que presta un servicio esencial. Este contrato nos permite acompañar el fuerte crecimiento del parque público de alquiler y responder con agilidad a cualquier incidencia para garantizar las mejores condiciones de habitabilidad", asegura el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.