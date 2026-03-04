El nuevo Hub de Defensa CV aspira a que la Comunitat Valenciana logre captar 8.000 millones de euros de la UE

Presentación del Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana - HUB DE DEFENSA CV

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hub de Defensa CV aspira a lograr que la Comunitat Valenciana capte 8.000 millones de euros dentro de los recursos que la Unión Europea prevé destinar hasta 2030 para reforzar su defensa y autonomía tecnológica, de forma que las inversiones recibidas se sitúen "muy cerca" del peso que tiene el territorio en Europa y en España. Para ello, ha animado a la incorporación de otras entidades del ecosistema empresarial.

Así lo ha explicado uno de los representantes del hub y también presidente del Clúster Digital CV, Paco Gavilán, durante un acto celebrado este miércoles para la firma del documento de adhesión al Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana, en el que han participado AVIA, Espai Aero CV, Clúster Digital CV, Startup Valencia, Federación Comunitat Startup, QUIMACOVA, AVEP, XarxaTEC, AlicanTEC, AVAESENy Fedacova y el Clúster de empresas Innovadoras Valle del Juguete. El acto ha contado con la asistencia de representantes de estas entidades y con la participación de la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones en València, Paula Llobet.

Gavilán ha subrayado que el Hub de Defensa CV, que integra a doce entidades de diferentes sectores y más de 3.300 empresas, tiene como principal propósito "atraer inversión a la Comunitat Valenciana en seguridad y defensa" y convertirla "en un jugador en la innovación, en la autonomía tecnológica europea y en la atracción de inversiones europeas".

En ese sentido, ha explicado que la Comisión Europea se ha propuesto movilizar 800.000 millones de euros para su autonomía tecnológica y ha destacado que España supone un peso del 10% en la UE, mientras que la Comunitat Valenciana constituye "más o menos el 10%" del peso económico en España, por lo que según sus cálculos le corresponderían 8.000 millones de euros.

Asimismo, ha señalado que el Ministerio de Defensa realizó inversiones de cerca de 34.000 millones de euros, de las que la Comunitat Valenciana solo recibió el 0,5%.

Gavilán ha llamado a revertir estos datos. "Tenemos que conseguir, entre todos, que la Comunitat Valenciana esté muy cerca del peso que supone en Europa y en España", ha reivindicado.

El portavoz ha subrayado durante su intervención que este nuevo Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana tiene que ser un proyecto "integrador" y necesita tanto el apoyo del Ayuntamiento de València como el de la Generalitat. También ha señalado que debe estar presente la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), para la "atracción del resto de empresas", y la Cámara de Comercio, junto a universidades e institutos tecnológicos.

ABIERTOS A OTRAS ENTIDADES

"El Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana está abierto a la incorporación de otras entidades con el objetivo de aprovechar la experiencia y el trabajo de todo el ecosistema empresarial", ha asegurado.

Más tarde, en declaraciones a los medios, y preguntado por si se plantea hacer un llamamiento para que se integre en este hub el clúster valenciano de industria de defensa APOLO, Gavilán ha asegurado que apoyarán "cualquier iniciativa que tenga el mismo propósito que el Hub de Defensa". "Si hay más iniciativas que tienen el mismo propósito, en el Cluster Digital la vamos a apoyar sí o sí", ha asegurado.

Su deseo, ha puntualizado, sería la unión porque "tenemos más fuerza si hay solo un mensaje", pero "el gap de inversiones es tan grande que lo que tenemos que hacer es ocuparlo y reducirlo", ha insistido.

Preguntado por la coincidencia del acto del hub con la la declaración institucional que ha ofrecido el presidente Pedro Sánchez en la que ha resaltado que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es de "no a la guerra" y ha dicho que no teme "represalias" por mantener esta postura, Gavilán ha señalado que el tejido empresarial se debe "adaptar al entorno" y se ha adherido a la postura de la CEOE.

Durante el acto, la concejala de Innovación, Paula Llobet, ha subrayado que "este hub es una señal clara de que Valencia y la Comunitat Valenciana salen a jugar el partido". La edil ha destacado que "la Comisión Europea está reforzando de forma histórica los instrumentos financieros vinculados a defensa, seguridad, resiliencia y autonomía estratégica".

VARIEDAD DE SECTORES

Por su parte, el presidente del clúster de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana (Avia), Francisco Segura, ha señalado, sobre si la reconversión del sector al plano militar puede aliviar la presión por la competencia de China en la automoción, que de "todas las crisis suelen decir que o sales mal o sales reforzado". "Ha habido muy pocas empresas que han sufrido e incluso han llegado a desaparecer" y el PIB industrial ha superado sus previsiones.

En ese sentido, Segura ha afirmado que se ha "mantenido el sector de una manera muy robusta y muy fuerte", que se prevén "unos grandes crecimientos industriales" para el automóvil y que además se ha sabido diversificar. "Estamos muy preparados para acometer el sector de defensa y vamos a salir mucho más reforzados", ha comentado.

Preguntado por su hay algún compromiso de la Generalitat de apoyo al hub, y como presidente de una de las entidades impulsoras de la iniciativa, Segura ha indicado que esas conversaciones no han empezado pero ha añadido que desde el hub están "convencidísimos" de que se dará esta colaboración.

Asimismo, ha confirmado que ya hay empresas valencianas de automoción que ya están trabajando en defensa y que se ha realizado un catálogo de capacidades del sector en colaboración con la Generalitat. "Tenemos una alta capacidad en el sector para trabajar en defensa", ha asegurado.

La presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (AVEP) y de la Asociación del Sector Químico Quimacova, Amaya Fernández, ha señalado que estos sectores son "muy transversales" e "intervienen en toda la cadena de valor y pueden aportar materiales" a la defensa. El secretario general de Fedacova, Sergio Barona, ha explicado que "el sector agroalimentario tiene que dar de comer a los soldados tres veces al día" y puede aportar innovación asociada, como por ejemplo nuevos alimentos proteínicos. Así, ha señalado que varias empresas valencianas son proveedoras de las fuerzas militares.

El presidente de AVAESEN, Marcos Lacruz, ha destacado que "en un conflicto bélico los primeros objetivos suelen ser los activos energéticos" y que las 160 empresas de su asociación son "especialistas no solo en crear esas infraestructuras energéticas, sino también mantenerlas y en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad".

El presidente de Espai Aero CV, Pepe Nieto, ha explicado que el sector en la Comunitat Valenciana cuenta con grandes empresas como PLD Space y, con este hub, "también van a ser las empresas pequeñas las que van a tener las nuevas oportunidades". Desde Alicantec, Joaquín Garrido ha señalado que en Alicante ya hay startups que están creciendo en el sector de la defensa.