El nuevo jefe de la Guardia Civil apuesta por fomentar la relación con la prensa y mejorar la información al ciudadano

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, Comunitat Valenciana, el general de brigada Arturo Prieto, se ha comprometido a fomentar la relación con los medios de comunicación y a mejorar la información al ciudadano, así como a mantener "especial colaboración" con los colectivos "más necesitados" y "desfavorecidos" y a trabajar en favor de las víctimas de odio y de la violencia de género.

Así lo ha indicado en su toma de posesión, celebrada este martes en València y presidida por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. A la convocatoria han asistido también junto a mandos de la Benemérita y del Ejército, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Galero; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, representantes de otras administraciones y de los órganos judiciales.

Prieto ha adquirido oficialmente este cargo tras su nombramiento por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La toma de posesión, celebrado en Capitanía General, se ha iniciado con la lectura de la orden emitida con tal fin por Interior a finales de octubre y ha continuado con la promesa del cargo y los discursos del nuevo responsable de la VI Zona y del secretario de Estado.

Arturo Prieto ha agradecido a Interior, a la Secretaria de Estado de Seguridad y a la Dirección General de la Guardia Civil su "promoción" y la "confianza" otorgada para trabajar en esta demarcación que, según ha dicho, supone "desde el punto de vista profesional un orgullo" y desde el personal un "valor especial" por su origen ilicitano y por haber pasado sus primeros nueve años de vida entre las localidades alicantinas de Novelda y Alcoi. "Doble orgullo y doble satisfacción", ha expuesto.

El ya jefe de la VI Zona, que ha resaltado también que es hijo de guardia civil, ha apuntado que en este puesto sus prioridades serán "continuar colaborando con las administraciones e instituciones de la Comunitat" y "seguir potenciando el trabajo con entidades afines" a la Guardia Civil, con "similares zonas de trabajo común", como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, policías locales y Agencia Tributaria.

Igualmente, ha asegurado que entre esas prioridades está mantener "especial colaboración" con "los grupos con especiales necesidades", con "los sectores más desfavorecidos" y con "organizaciones que trabajan con personas con distintas capacidades". En este caso, ha apuntado la conveniencia de hacer "un esfuerzo" para atender esas necesidades que no son comunes, además de asegurar que trabajará en favor de las víctimas de odio y de la violencia de género.

Arturo Prieto ha afirmado también, tanto en su discurso como después en declaraciones a los medios de comunicación, que sus objetivos pasan además por "colaborar" y "fomentar la relación" con estos porque es innegable" la "necesidad de los ciudadanos en los tiempos actuales" de saber "qué hace la Guardia Civil, por qué, para qué y cómo". Ha afirmado que así lo ha hecho en otros destinos "con resultados buenos".

"SERVICIO AL CIUDADANO"

"Se puede hacer una labor conjunta de servicio al ciudadano muy interesante entre nuestra labor y la de los profesionales medios de comunicación, sobre todo, en una época en la que hay un boom de fake news y de personas que intentan informar sin tener conocimiento y profesionalidad en algunas ocasiones no con muy buenas intenciones", ha declarado.

Así, ha apostado por "favorecer la comunicación" entre ambas partes y por mejorar la información al ciudadano, algo que ha considerado "imprescindible" en la "sociedad del conocimiento". "Es necesario satisfacer al cien por cien la demanda" de la ciudadanía, ha dicho. A su vez, ha comentado que la relación de esta con la Guardia Civil "muchas veces" se limita a una experiencia vinculada a delitos o denuncias y ha asegurado que "es necesario avanzar un paso más" para lograr "mayor comunicación".

Preguntado por la labor para hacer frente a la criminalidad, el nuevo jefe de la VI Zona de la Guardia Civil ha aseverado que la Comunitat Valenciana tiene "cifras buenas, sobre todo en los últimos años", que no la hacen especialmente preocupante. No obstante, ha indicado que se seguirá "profundizando en la línea de mejora". "Vamos a intentar, si no seguir con la misma pendiente de bajada de índice de delincuencia por lo menos intentar consolidar una bajada aunque sea más suave", ha apostillado.

Arturo Prieto ha recordado que en los últimos tiempos su ámbito de trabajo ha sido el de la seguridad ciudadana en el arco mediterráneo, tanto en Murcia como en Almería. "Cada provincia o cada zona tiene sus particularidades, pero es cierto que la problemática del arco mediterráneo suele ser bastante común", ha expuesto, tras lo que ha citado como ejemplo "el problema de la inmigración" y ha hablado de la llegada de inmigrantes que registran las costas alicantinas últimamente.

7.500 EFECTIVOS BAJO SU MANDO

Prieto tendrá bajo su mando en la Comunitat Valenciana a 7.500 efectivos de la Guardia Civil, como ha destacado. Ha comentado que esta es una tasa de agentes "bastante superior a otras zonas del país" y ha señalado que así es en el arco mediterráneo, teniendo en cuanta que es la zona "con más población y más riqueza". "Es un hecho evidente que la criminalidad va asociada a la riqueza y a la población. Donde más movimiento económico hay, más delincuencia hay", ha agregado.

El secretario de Estado de Seguridad ha aludido también a esta cifra de guardias civiles y ha asegurado que conforma "la mayor dotación de los últimos años", con "excelentes profesionales" distribuidos en tres comandancias y "al servicio de la ciudadanía". Ha instado a Prieto a "velar por ellos" y ha apuntado que junto a la experiencia, "el trabajo en equipo es la base del éxito".

Del mismo modo, Rafael Pérez ha confiado en que el de Arturo Prieto será "un mando cercano y dialogante" y le han emplazado a mantener una "constante, franca y leal colaboración", también con Justicia y Defensa.