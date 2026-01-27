El nuevo pabellón polideportivo cubierto de Los Montesinos abre al público tras una inversión de casi 1,2 millones

El nuevo pabellón polideportivo cubierto de Los Montesinos - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha indicado que Los Montesinos (Alicante) ya cuenta con un nuevo pabellón polideportivo cubierto, una infraestructura impulsada por la institución provincial y el Ayuntamiento del municipio con una inversión de 1.188.000 euros.

El diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, ha visitado este martes Los Montesinos para reunirse con su alcalde, José Manuel Butrón, y analizar los distintos proyectos que el municipio tiene en marcha con el apoyo de la institución provincial, según ha informado la Diputación en un comunicado.

El proyecto, financiado en un 80 por ciento por la administración provincial, con una ayuda de 950.000 euros, ha incluido la construcción del pabellón, la dotación de instalaciones y la urbanización de la parcela para dotar a la edificación de los accesos adecuados.

Bernabeu ha señalado que, con esta obra, se dota a Los Montesinos de unas instalaciones deportivas cubiertas, al tiempo que se amplía "la oferta deportiva" del municipio. En este sentido, ha precisado que se ha previsto en futuras fases "completar tanto el edificio como la urbanización del entorno".

OTRAS OBRAS

Durante su estancia en Los Montesinos, el diputado y el alcalde han abordado también las obras contempladas en el nuevo Plan Planifica, como la adecuación de un edificio municipal como biblioteca, con un presupuesto de 227.000 euros, o la repavimentación y mejora de la accesibilidad peatonal, seguridad e integración paisajística de la avenida del Mar y calles adyacentes, con 909.000 euros.

También han resaltado otras actuaciones acometidas en los últimos años en Los Montesinos con el "apoyo" de la Diputación, como la sustitución de luminarias, la adecuación y mejora del Parque Comunitat Valenciana, las pistas de pádel o la reforma de dependencias municipales.

ROJALES

El diputado de Infraestructuras también ha visitado este martes el municipio de Rojales, con el fin de comprobar, junto a su alcalde, Antonio Pérez, las obras de rehabilitación del Teatro Capitol, así como las incidencias surgidas en las últimas semanas.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto cercano a 1.200.000 euros, financiado al 50% por Ayuntamiento y Diputación, se iniciaron hace cerca de un año y ya están en su fase final.

El proyecto ha contemplado la sustitución de la cubierta, debido a "los problemas de estanqueidad que sufre", la renovación interior del pavimento del patio de butacas, revestimiento interior y techos y la sustitución y ampliación de butacas, así como la creación de una cabina de control de sonido.

Mediante proyecto modificado, también se ha incluido la ejecución de solera, la cubierta de panel sándwich, la sustitución de las vigas de madera, la sectorización del aire acondicionado, los sillones para los palcos y la instalación de una escalera escamoteable para el acceso a la sala de proyección.

Si bien las obras están "prácticamente finalizadas", de acuerdo con la Diputación, estas se han interrumpido para buscar "una solución a una deficiencia detectada en la estructura de la cubierta".

Una vez subsanado este "problema", se retomarán los trabajos que, según el diputado, están en su "fase final". "La rehabilitación completa del Teatro Capitol, construido en los años 40, será una realidad este mismo año", ha aseverado.

Junto a este proyecto, Bernabeu también ha destacado que Rojales cuenta en el último Plan Planifica con otros dos "importantes" proyectos: las obras de reparación y reasfaltado de caminos en el entorno del Torrejón de San Bruno y la acequia de la Alcudia, con 391.000 euros, y la sustitución de luminarias en el municipio, con 529.000 euros.

De otro lado, la Diputación de Alicante también ha financiado en los últimos años en Rojales otros proyectos como la transformación del campo de tierra, la reforma de la pista polideportiva, la renovación de la red de agua potable en distintas zonas del municipios, la reurbanización de la calle Galicia, la mejora de la avenida Justo Quesada o la mejora del entorno de las zonas del Castillo, Rafael Aráez y Limonar.