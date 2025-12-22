El nuevo periodo de sesiones de Les Corts comenzará el 9 de febrero de 2026 y acabará la primera semana de julio

Pleno de Les Corts, en imagen de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo periodo de sesiones de Les Corts Valencianes comenzará el 9 de febrero de 2026 y acabará el 3 de julio, según ha acordado este lunes la junta de síndics. El PSPV y Compromís habían pedido declarar hábil el mes de enero, pero el PP y Vox, que suman mayoría en este órgano, lo han rechazado.

En rueda de prensa tras la junta, José Muñoz (PSPV) ha acusado tanto al PP como a Vox de pretender "liquidar" el parlamento valenciano, ha afeado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que le "tenga miedo" a comparecer en Les Corts y ha hecho hincapié en que hasta mitad de febrero habrán pasado "cuatro meses" desde que lo hiciera por última vez. A su juicio, todo ello es una demostración de la "opacidad" en la que vive el Consell. "Tenemos al peor de la historia de la democracia valenciana", ha sostenido.

En la misma línea, Joan Baldoví (Compromís) ha criticado que Pérez Llorca vaya a estar "tres meses sin comparecer" en la cámara autonómica, a la vez que ha considerado "un contrasentido" que con la finalización del actual periodo de sesiones "decaigan todas las iniciativas" de los grupos, entre ellas la de Compromís que instaba a Les Corts a reclamarle el acta de diputado al 'expresident' Carlos Mazón. "La tendremos que volver a presentar", ha avanzado.

En cualquier caso, Baldoví ha asegurado que esta "no es una situación normal" y ha denunciado que Les Corts llevan en una "parálisis" desde "hace ya mucho tiempo". "Entendíamos que, atendidas las circunstancias excepcionales, se habilitaría enero para que el trabajo de los grupos de la oposición tuviera alguna salida para poder controlar la acción de gobierno, pero esto no será posible hasta el 9 de febrero", ha argumentado. "Esa no es la manera de respetar estas Corts y al pueblo valenciano", ha zanjado.

"SI NO MONTAN TEATRO, NO VIENEN"

Por el contrario, José Mª Llanos (Vox) ha afeado a la izquierda que "si no montan teatro, no vienen" a Les Corts y les ha instado a acudir al parlamento valenciano "sin luces, taquígrafos ni cámaras" y "a trabajar, como hacemos los demás". "Ellos siempre tienen que poner pegas", ha lamentado, al tiempo que ha pedido al síndic de Compromís, Joan Baldoví, "que no nos dé lecciones" y le ha reprochado: "Si no hay pleno, como que no se le ve mucho. Allá él y la falta de propuestas de Compromís".

Y Laura Chulià (PP) ha esgrimido que el calendario parlamentario del próximo periodo de sesiones se ha fijado "con total normalidad" y ha defendido que se está cumpliendo lo establecido en el reglamento de Les Corts. "Son las normas del juego y siempre vamos a actuar dentro de las normas y del reglamento", ha garantizado. Dicho esto, ha aprovechado para advertir a la izquierda de que en las Cortes Generales el periodo de sesiones tampoco empezará hasta febrero.

Es más, ha afeado a Compromís que haya pedido celebrar tres plenos en enero cuando durante el Botànic esto "no se ha hecho nunca" y ha recalcado que el hecho de que enero no sea hábil "no es algo estrambótico, es la normalidad".