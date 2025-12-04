Los nuevos consellers reciben sus carteras: "Es un traspaso de papeles y poder pero, sobre todo, de responsabilidad"

La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, durante el traspaso de carteras - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos consellers del gobierno valenciano han recibido en la tarde de este jueves, tras haber tomado posesión de sus cargos a primera hora de la mañana, sus carteras entre agradecimientos al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por la confianza depositada en ellos y con "ilusión y ganas de hacer un buen trabajo".

"Este acto simboliza el traspaso de papeles, de poder, pero, sobre todo, un traspaso de responsabilidad", ha resumido el nuevo vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, Pepe Díez, que ha ejercido de maestro de ceremonias.

El acto, celebrado en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, ha contado con la asistencia del resto de consellers que se mantienen en sus puestos y también ha estado presente la extitular de Hacienda y Economía, Ruth Merino, la única salida del gobierno valenciano con la remodelación que ha impulsado Llorca tras la dimisión de Carlos Mazón. Las carteras que han recibido los consellers han sido fabricadas en Picanya (Valencia), en una empresa afectada por la dana "que ha conseguido aguantar", ha resaltado Díez.

En primer lugar, Susana Camarero ha hecho entrega de la cartera de Servicios Sociales, Familia e Infancia a Elena Albalat, hasta ahora secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario. Camarero, que también abandona la portavocía del Consell, ha deseado "toda la suerte del mundo" a Albalat, con una de las carteras "más importantes de un gobierno: la que cuida a las personas, a los más vulnerables".

Y ha indicado que la deja "con la tranquilidad" de que el equipo va a saber "culminar los proyectos en marcha e impulsar nuevos", con la satisfacción de "haber mejorado la vida de los valencianos" y con la certeza de que "el camino que hemos avanzado seguirá avanzando". "Tú esto te lo sabes", le ha dicho.

AGRADECIMIENTOS A MAZÓN

Además, ha hecho balance "del camino recorrido" y ha reivindicado el "deber cumplido" de haber mejorado los servicios sociales, todo ello en "el peor año de nuestras vidas" por la dana. Durante estos años, ha resaltado, ha tratado de trabajar para caminar hacia "una sociedad más justa" y para que la región no deje "a nadie en el camino". Finalmente, ha mostrado su agradecimiento al expresidente Carlos Mazón por haber confiado en ella y por haber puesto en su mano la recuperación "del rigor y la dignidad" de los servicios sociales.

Por su parte, Albalat ha asegurado que asume la cartera "con orgullo y responsabilidad, además de "humildad y determinación", ha agradecido el trabajo de su predecesora por haber "consolidado los avances que hoy forman parte de nuestro presente" y ha prometido trabajar "con más fuerza si cabe" en esta "nueva etapa" bajo la premisa de que "todo lo que hacemos sirva para mejorar la vida de la gente". "Las políticas sociales solo tienen sentido cuando transforman la realidad y cuando llegan a quien lo necesita", ha expresado.

Entre sus objetivos, ha enumerado tratar de ayudar a las familias vulnerables, a los niños y niñas, adolescentes y personas mayores y con discapacidad, para que todas ellas tengan "una atención digna y próxima". Y ha avanzado medidas como el aumento de plazas en los centros de día, planes para combatir la soledad no deseada o "eliminar las barreras para que cada uno desarrolle su proyecto de vida con autonomía". Finalmente, ha reivindicado la exigencia al Gobierno de los 4.000 millones de euros en dependencia que debe: "Es evidente que con esos recursos podríamos ayudar más a los valencianos".

Seguidamente, José Antonio Rovira ha entregado la cartera de Empleo a Susana Camarero, un área "vital para este Consell", ha destacado, al tiempo que ha sacado pecho de la evolución del mercado laboral de la Comunitat Valenciana y ha recalcado que durante estos años la creación de empleo ha sido "una prioridad absoluta". "Te cedo el testigo de este área que va a continuar con una gran consellera", le ha dicho.

"NO SE MIRARÁ HACIA OTRO LADO, NO SE OCULTARÁN LOS ABUSOS"

Por su parte, Camarero ha valorado que las cifras de empleo demuestran que la región va "por buen camino" y se ha comprometido a reforzar las políticas de esta área "con la ayuda de los agentes sociales". Además, ha afirmado que afronta este reto con una "enorme responsabilidad" y ha prometido "estar a la altura del momento".

"Me costó un poco reaccionar cuando el 'president' me lo propuso", ha confesado Camarero, que ha desvelado que fue consciente del "reto apasionante" que supone asumir sus nuevas competencias cuando Llorca le explicó "qué necesitaba de mí y marcó esa hoja de ruta", en una vicepresidencia "que engloba los retos más importantes que como sociedad afrontamos", ha resaltado.

Dicho esto, ha prometido trabajar especialmente para el empleo juvenil y femenino y para avanzar hacia la "igualdad de oportunidades" como "eje central de cualquier política pública". "La juventud no puede esperar, no habrá hipocresía ni silencios ni se mirará hacia otro lado, no se ocultarán los acosos, los abusos y ninguna mujer será utilizada como eslogan", ha prometido, en clara alusión a las denuncias del comportamiento del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar.

"DE CONSELLERA LIBERAL A CONSELLER LIBERAL"

A continuación, Ruth Merino ha entregado la cartera de Hacienda y Economía a José Antonio Rovira. En su despedida, Merino ha agradecido a Carlos Mazón que haya contado con ella "para su viaje", un tiempo en el que ha "aprendido, compartido y tenido experiencias maravillosas y otras más complejas", pero con la voluntad de "servir a los valencianos": "El servicio público se lleva dentro". Y se ha mostrado segura de que a Rovira le "va a ir genial" con esta cartera que ha entregado "de una consellera liberal a un conseller liberal".

De su lado, Rovira ha bromeado con que pensaba que Merino le iba a "traer la cartera llena", pero está "vacía", y ha agradecido a Llorca la confianza, como en su momento lo hizo Mazón para ser titular de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, una combinación que él mismo ha definido como "variopinta".

Por último, Rovira ha hecho entrega a Mª Carmen Ortí de la cartera de Educación, Cultura y Universidades, una persona "muy querida" en la casa. "Sé que la dejo en buenas manos", ha reconocido, al tiempo que ha hecho balance de estos dos años y medio "muy intensos" en los que se han conseguido "grandes logros" como educación gratuita de 0 a 3 años o la ley de Libertad Educativa. "No hemos hecho otra cosa que cumplir nuestro programa electoral", ha reivindicado.

Y se ha dirigido a nueva consellera: "Confío en ti, Carmen, para que termines de reconstruir el sistema educativo, cultural y universitario --tras la dana--. Sé que vas a ser una gran consellera y vas a luchar por los ciudadanos de nuestra comunidad". ¡Viva la educación!", ha exclamado.

Por su lado, Ortí ha asegurado al recibir la cartera que "todo el relato como consellera" lo tiene "aún por escribir", ha agradecido al 'president' Llorca su confianza y ha prometido trabajar "como todos los ciudadanos se merecen". También ha agradecido a Rovira "el trabajo realizado" en un departamento que ha afirmado conocer "de primera mano". "Es una conselleria que continuamente te succiona, no te deja irte, pero vuelvo a la que considero mi casa".

En esta línea, ha aprovechado para poner en valor "el trabajo de los profesionales que todos los días abren los centros educativos y las universidades y trabajan para que el alumnado tenga acceso a una educación con las mayores garantías posibles".

Finalmente, el nuevo vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, Pepe Díez, hasta ahora responsable de Proyectos Estratégicos de la Generalitat, ha agradecido a Llorca la confianza por la "tarea encomendada" que asume "con mucha responsabilidad" y se ha mostrado "a disposición" de todos los consellers "para intentar que las cosas sean más fáciles y, sobre todo, que tengan sentido".