Nules (Castellón) celebra el nacimiento de un centenar de crías de tortuga boba en la playa

Nules celebra el nacimiento de un centenar de crías de tortuga boba en la playa - AYUNTAMIENTO DE NULES

CASTELLÓ 28 Ago. (EUROPA PRESS) - -

La playa de Nules (Castellón) ha sido testigo del nacimiento de un centenar de crías de tortuga boba (Caretta caretta), un hecho de gran relevancia medioambiental que refuerza el valor ecológico de su litoral. El descubrimiento tuvo lugar en la noche del pasado martes, cuando M. Carmen González, gerente del chiringuito Lobbito Beach, se encontraba cenando y observó cómo un grupo de crías de tortuga se dirigía hacia el local.

Con "rapidez y responsabilidad", avisó inmediatamente a la Policía Local de Nules y al 112, quienes coordinaron el protocolo de actuación siguiendo las indicaciones de la Fundación Oceanogràfic de València, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este nacimiento supone ya el segundo registrado en la playa de Nules y la Fundación Oceanográfico ha señalado que no se descarta la posibilidad de un tercer nido en esta misma zona. De hecho, la concejal de Playas, M. José Esteban, está en contacto permanente con el Oceanográfico para conocer la evolución de las tortugas y tiene programada una visita para comprobar de primera mano el estado de las tortugas nacidas en la costa de Nules.

La edil ha destacado la labor realizada por los agentes de la Policía Local de Nules, al coordinar los dos nacimientos registrados en las playas, "del mismo modo que también ha sido importante la actuación realizada por la Guardia Civil, el personal especializado de la Fundación Oceanográfico y de la población civil para salvaguardar las crías".

Desde el Ayuntamiento de Nules se recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener la playa limpia y respetar el entorno natural, con el fin de que estas especies en peligro de extinción encuentren en el litoral un espacio seguro para anidar. En este sentido, se informa de que no se empleará maquinaria pesada en la orilla mientras exista la posibilidad de nuevos nacimientos, garantizando así la máxima protección de los nidos.

La concejal de Playas ha destacado, además, que este acontecimiento es un "regalo de la naturaleza" que anima a seguir trabajando en la conservación del entorno. "Pedimos la colaboración de todas y todos para que Nules siga siendo un refugio para la biodiversidad", ha dicho.

La tortuga boba está catalogada como especie vulnerable, y cada nacimiento es un paso adelante en la preservación de su futuro. Nules se suma así a las localidades mediterráneas que, en los últimos años, han visto cómo sus playas se convierten en escenario de esperanza para esta especie.