'Obert': Educación impulsa un proyecto para crear recursos educativos abiertos

Archivo - Estudiantes de bachillerato acceden a la Universidad Politécnica de Valencia durante la convocatoria extraordinaria de EBAU - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la Secretaría Autonómica de Educación, ha impulsado la creación del proyecto 'Obert', una iniciativa destinada a establecer un marco estable para la elaboración, creación y difusión de Recursos Educativos Abiertos (REA) en la Comunitat Valenciana.

Esta medida refuerza "la apuesta de la Administración autonómica por la digitalización del sistema educativo, la innovación metodológica y el fortalecimiento de la competencia profesional docente". Además, según ha informado la Generalitat en un comunicado, permitirá crear un banco público de recursos educativos "abiertos al servicio de toda la comunidad educativa valenciana".

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha explicado que la propuesta se configura como una actuación de "formación permanente" del profesorado en modalidad de proyecto de formación en centro.

"Su finalidad es consolidar una comunidad de práctica docente abierta, colaborativa y sostenible que trabaje en el diseño, experimentación y mejora de materiales educativos con licencia abierta, alineados con el currículo vigente y adaptados a criterios de accesibilidad universal y diseño para el aprendizaje", ha señalado.

La iniciativa está dirigida al profesorado en servicio activo de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, incluidos funcionarios de carrera, interinos, en prácticas y docentes de centros privados concertados que impartan enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación. La participación podrá realizarse de manera individual, en equipo o como centro educativo.

LAS TRES LÍNEAS DE TRABAJO

El proyecto se articula en tres líneas de trabajo complementarias: 'Docents Oberts', centrada en la creación de recursos; 'Aules Obertes', orientada a su experimentación en el aula; y 'Centres Oberts', que impulsa el compromiso institucional de los centros con la cultura de los recursos abiertos.

A través de estas modalidades, se pretende "fomentar el intercambio de experiencias entre docentes, la colaboración intercentro y la generación de materiales que contribuyan a mejorar los aprendizajes del alumnado".

Entre sus objetivos específicos se encuentran: el impulso de metodologías activas, el desarrollo de las competencias clave del alumnado y la creación de recursos inclusivos que favorezcan la equidad y la atención a la diversidad. Asimismo, el proyecto "promueve el plurilingüismo y la adecuación de los materiales a la lengua base elegida por las familias".

Los recursos elaborados deberán incorporar metadatos normalizados, criterios de accesibilidad y una licencia abierta que permita su uso, adaptación y redistribución. Aquellos materiales que superen el proceso de revisión y curación se integrarán en el Banco de Recursos del proyecto 'Obert', que actuará como repositorio oficial y referencia para la comunidad educativa valenciana.

La participación en la iniciativa implicará la realización de una formación inicial, el diseño y elaboración de al menos un recurso educativo abierto, su implementación en el aula y la documentación del proceso, con acompañamiento pedagógico y técnico.

La actividad será objeto de reconocimiento y certificación conforme a la normativa vigente en materia de formación permanente del profesorado y no conlleva dotación económica.

Con la puesta en marcha de 'Obert', la Conselleria "refuerza su estrategia de impulso a la cultura de los recursos educativos abiertos como herramienta para promover la calidad, la equidad y la innovación en el sistema educativo valenciano".