La obra del CAHH 'The World of Irreversible Change' "desata la guerra" por las interacciones de los visitantes

'The World Of Irreversible Change', La Obra Interactiva Del Centro De Arte Hortensia Herrero

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La obra interactiva 'The World of Irreversible Change', que forma parte de la colección permanente del Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) de València, ha visto cómo se "desata la guerra" entre los habitantes de la aldea japonesa al acercarse a su fin debido a las sucesivas interacciones de los visitantes.

Esta obra del colectivo japonés teamLab es una pieza interactiva en la que aparece una aldea medieval japonesa poblada por labradores y samuráis, y que está conectada con el exterior de la ciudad en la que está expuesta, de modo que la aldea presenta la misma climatología y estación del año que el lugar que la acoge, en este caso, València, ha informado el CAHH en un comunicado.

Al tocar la pantalla, los visitantes provocan en los habitantes una reacción de malestar y, tras repetidas interacciones, el malestar se va acumulando hasta que los habitantes comienzan a pelear entre ellos desatándose "una guerra sin vuelta atrás".

'The World of Irreversible Change' ('El Mundo del Cambio Irreversible') pretende que se reflexione sobre "la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos y cómo algunos de ellos no tienen vuelta atrás, son irreversibles", han apuntado desde el Centro de Arte.

Una vez los habitantes de la aldea japonesa comienzan a pelearse y estalla la guerra, no hay forma de que esta obra vuelva a su estado original. Tras la batalla, la ciudad acaba envuelta en llamas y, al cabo de un tiempo, la vegetación se apoderaría de las ruinas e iría creciendo y evolucionando.

Por su parte, el CAHH ha informado de que, de forma "excepcional" y con el fin de que los visitantes puedan seguir la evolución de la guerra en 'The World of Irreversible Change', el centro permanecerá abierto este domingo por la tarde y el lunes 16 de 10.00 a 20.00 horas, habitualmente cerrados al público.

Fundado en Japón por Toshiyuki Inoko, teamLab es un colectivo artístico internacional compuesto por más de cien especialistas en diversas áreas, incluyendo a artistas, programadores, ingenieros, animadores, matemáticos y arquitectos. Su práctica colaborativa huye del concepto de autor individual que firma su obra y busca navegar por la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural.