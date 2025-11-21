La obra ganadora del XXVI Premi Evarist Garcia, 'Senyals de fum', llega el 26 de noviembre al Arniches

Archivo - Marian Díez (d) gana el XXVI Premi Evarist Garcia de Teatre Breu de la Diputación de Alicante con 'Senyals de fum' - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arniches acogerá el próximo miércoles el estreno de la obra 'Senyals de fum' de Marian Díez, ganadora de la XXVI edición del Premi de Teatre Breu en Valencià Evarist Garcia, impulsado por la Diputación de Alicante. La representación será a las 18.30 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo del teatro.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado la trayectoria de este premio organizado por la institución provincial con el objeto de "fomentar la cultura e impulsar el teatro en valenciano".

El jurado de la última edición del Premi Evarist García, presidido por el diputado de Cultura, ha estado formado por Alicia Garijo, delegada territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) en Alicante; Isabel Marcillas, doctora de Filología Catalana en la Universidad de Alicante (UA), y Maria Àngels Francés, doctora en Filología Catalana.

En palabras de la autora, 'Senyals de fum' es un "homenaje a las madres y a la tormenta de sentimientos que surge tras su pérdida". "Una experiencia emocional que recojo en esta obra desde la ternura, el humor y nuestras raíces, tres de las palabras más bonitas que tenemos", apunta.

Esos sentimientos se llevarán a escena la próxima semana en el teatro alicantino, donde Marian Díez interpretará uno de los papeles protagonistas, según ha explicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

TRAYECTORIA DE MARIAN DÍEZ

Monologuista, guionista y actriz, la autora, natural de Monóvar, es licenciada en Sociología en la UA y trabaja en el Ayuntamiento de Monóvar como programadora cultural. Además, es coordinadora de la revista 'Festes de Monòver' y autora de obras como 'Sempre plou quan no hi ha escola', con prólogo de Andreu Buenafuente, y 'La ràdio a Monòver'.

También ha escrito 'No t'ho diré mai', con la que ganó el XXVI Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià de la Diputación de Alicante, y obras como 'Una boda poc convencional' o 'La dona del alcalde', que este viernes sale a la venta.

Además, Díez es columnista de 'Diari La Veu' y en diferentes etapas ha coordinado el boletín municipal de Monóvar. En televisión ha participado en diversos programas, entre los que destaca 'L'escenari', de Punt 2; 'Parlar sol', de Reus TV, o 'Assumptes interns' y 'Comediants', de À Punt. Asimismo, ha colaborado puntualmente en el programa 'Pròxima parada' de À Punt Ràdio.