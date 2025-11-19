Las obras del centro comercial de Turianova arrancarán a principios de 2026 y durarán dos años

Imagen de la alcaldesa de Vaència, María José Catalá, en un encuentro con el empresario propietario del centro comercial de Turianova, Tomás Olivo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras del futuro centro comercial de Turianova, en València, comenzarán a principios del año próximo y está previsto que duren dos años.

Así lo ha avanzado el empresario propietario del centro, Tomás Olivo, quien ha sido recibido por la alcaldesa, María José Catalá.

Al finalizar el encuentro, el empresario, acompañado del concejal de Comercio, Santiago Ballester, ha informado de que la ejecución del proyecto supondrá una inversión cercana a los 500 millones de euros y generará unos 3.000 puestos de trabajo indirectos y 6.000 directos.

Las obras, según ha explicado, "comenzarán a principios del año próximo y está previsto que duren dos años".

Por su parte, el edil Ballester ha precisado que la reunión se enmarca dentro de las acciones que acomete el Gobierno Municipal para atraer inversiones productivas a la ciudad.

El proyecto se ubicará en el nuevo barrio valenciano y supondrá el "principal desarrollo de un centro comercial dentro de la circunvalación de una ciudad europea", según destacaron sus impulsores el pasado mes de agosto.