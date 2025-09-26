Obras maestras del Museo Sorolla se 'mudan' a la Fundación Bancaja de València

El presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, y el comisario de la exposición y director del Museo Sorolla, Enrique Varela, junto a la obra 'La siesta' (1911). - FUNDACIÓN BANCAJA

El espacio se convierte en "sede temporal" de piezas representativas mientras duran las obras en la casa-museo del autor

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección de obras maestras del Museo Sorolla que formará parte de la exposición que se podrá ver en València a partir del príximo 3 de octubre han comenzado a desplegarse ya en la sede de la Fundación Bancaja.

En este espacio se ha iniciado el montaje de la nueva muestra dedicada al pintor valenciano, que estará integrada por 60 obras, de las que 59 han viajo de Madrid a València para un proyecto que permitirá recorrer la vida y la obra del autor a través de las obras más destacadas de la colección de pintura del Museo y de la Fundación Museo Sorolla.

Gracias a esta actividad, la Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que "difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición".

La muestra 'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla', producida por la Fundación Bancaja, el Ministerio de Cultura, el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla, presentará en València de forma extraordinaria una selección escogida de las obras maestras de la casa-museo del artista, "cuya cantidad y relevancia convierten en hito su exhibición conjunta fuera de su espacio habitual", subraya la organización.

DIÁLOGO

'Paseo a la orilla del mar', 'El baño del caballo' o 'La siesta' son algunas de las piezas que integran los fondos de esta presentación. El nutrido y relevante conjunto de obras de la casa-museo dialogará en la sala con el lienzo '¡Triste herencia!', de la colección de la Fundación Bancaja, con el que Sorolla ganó el Grand Prix en la Exposición Universal de 1900 en París y con el que alcanzó su consagración internacional.

Comisariada por el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, el otinerario expositivo se articulará en diferentes secciones que abordarán sus primeros años de formación en València e Italia; la afirmación de su personalidad artística en Madrid con la llegada de los reconocimientos nacionales e internacionales; su maestría en el género del retrato con lienzos de ámbito familiar; la iconografía del mar tan relevante en su producción artística con obras emblemáticas que conservó en su poder; su intimista pintura de jardines; su crónica plástica de la España de su tiempo con tipos y paisajes de la época; y su estancia en la Cala de San Vicente (Pollença, Mallorca) en 1919, en el que fue su último viaje para pintar el Mediterráneo antes de su muerte.

La exposición abrirá sus puertas al público el 3 de octubre y se podrá visitar hasta el 8 de febrero de 2026.