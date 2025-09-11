Obras maestras del Museo Sorolla viajan de Madrid a Valencia para una nueva exposición en Fundación Bancaja

El cierre temporal del Museo Sorolla para su rehabilitación reunirá "de forma excepcional" en València un conjunto único de sus obras

La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de obras maestras de Joaquín Sorolla "más representativas" de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia "excepcional" del cierre del museo ha permitido reunir "un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición", según ha señalado la entidad en un comunicado.

La muestra 'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla', producida por la Fundación Bancaja, el Ministerio de Cultura, el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla, presentará en València "de forma extraordinaria" una selección escogida de las obras "maestras" de la casa-museo del artista, cuya cantidad y relevancia "convierten en hito su exhibición conjunta fuera de su espacio habitual".

La exposición estará integrada por 60 obras, de las que 59 viajarán de Madrid a València para un proyecto que permitirá recorrer la vida y la obra de Sorolla a través de las obras más destacadas de la colección de pintura del Museo Sorolla y de la Fundación Museo Sorolla como 'Paseo a la orilla del mar', 'El baño del caballo' o 'La siesta', entre otras.

Fundación Bancaja exhibirá obras maestras no expuestas con anterioridad en la extensa trayectoria de muestras monográficas de Joaquín Sorolla realizadas por la entidad en su sede en València. El nutrido y relevante conjunto de obras de la casa-museo "dialogará" en la sala con el lienzo ¡Triste herencia!, de la colección de la Fundación, con el que Sorolla ganó el Grand Prix en la Exposición Universal de 1900 en París y con el que alcanzó su consagración internacional.

Comisariada por el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, la exposición se articulará en diferentes secciones que abordarán sus primeros años de formación en València e Italia; la afirmación de su personalidad artística en Madrid con la llegada de los reconocimientos nacionales e internacionales; su "maestría" en el género del retrato con lienzos de ámbito familiar; la iconografía del mar, tan relevante en su producción artística con obras emblemáticas que conservó en su poder o su intimista pintura de jardines.

Asimismo, presentará su crónica plástica de la España de su tiempo con tipos y paisajes de la época y su estancia en la Cala de San Vicente (Pollença, Mallorca) en 1919, en el que fue su último viaje para pintar el Mediterráneo antes de su muerte. La exposición abrirá sus puertas al público el 3 de octubre y se podrá visitar hasta el 8 de febrero de 2026.