Obras maestras de Sorolla estimulan la creatividad de más de 1.750 escolares escolares en Fundación Bancaja

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras maestras de Joaquín Sorolla se convierten en la Fundación Bancaja de València en "un canal de expresión y educación artística" en los talleres didácticos para escolares que la entidad desarrolla en torno a la exposición dedicada al pintor.

La muestra 'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla' se puede visitarse actualmente en la sede de Plaza Tetuán y de forma paralela se lleva a cabo un taller, de carácter gratuito, dirigido a alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachiller.

La actividad incluye tanto un recorrido dialogado por la exposición como una práctica creativa, una propuesta de la que disfrutarán hasta el próximo mes de enero 75 grupos integrados por un total de más de 1.750 alumnos y 130 docentes, detalla la fundación en un comunicado.

El objetivo de la visita es "acercar al alumnado al arte de Joaquín Sorolla, desarrollando la capacidad de observación, comprensión de la técnica pictórica y contextualización histórica y artística", destacan sus responsables.

La visita parte de una pregunta recurrente entre el alumnado: "¿Son los de verdad?", en referencia a si las obras expuestas son originales. A partir de esta idea, se introduce al alumnado en la técnica y estilo de Joaquín Sorolla, mostrando las características que distinguen su obra: el uso de la luz, el color vibrante, las pinceladas sueltas y los temas costumbristas y paisajísticos que lo hacen único.

Durante el recorrido, el alumnado participa activamente identificando estas características en cuadros concretos, mientras se le proporciona información adicional y anécdotas. El itinerario se plantea como un juego de detectives con un reto de observación y descubrimiento, fomentando la mirada crítica, la atención a los detalles.

En la sala de la actividad práctica, los escolares crean un paisaje utilizando elementos extraídos de pinturas de Sorolla como 'Paseo a la orilla del mar', 'El baño del caballo' o 'El cavall Bernat', entre otras. Este ejercicio permite acercarse al dibujo del paisaje, dejando de lado las tonalidades y matices pictóricos.

Maisé Baeza, docente del centro escolar Helios, participante del taller, valora "la atención que despierta en el alumnado las técnicas que utilizan en el taller, que permiten a los escolares aprender cultura general además de sentirse satisfechos por las obras que se llevan a casa".

Otro de los centros participantes, el Colegio Santa María de El Puig, asegura que "el enfoque práctico y motivador de la actividad conecta perfectamente al alumnado y fomenta la reflexión sobre el arte, la creatividad y la participación activa, aspectos fundamentales en el aprendizaje competencial que promovemos en el aula", afirma Merche Cruz Bercet, docente del centro escolar.

EXPLICACIÓN "AMENA"

"La visita guiada a la explicación, con una explicación amena, completa la parte práctica y aporta al alumnado una experiencia diferente y significativa, que le permite aprender de manera vivencial y relacionar los saberes con la realidad, despertando su interés por la cultura y el arte", añade la profesora.

Los talleres se realizan de lunes a miércoles durante el horario escolar en dos sesiones diarias, una a las 10 y otra a las 11:30h. Los grupos de secundaria tienen la opción de realizar el taller en horario de tarde, a partir de las 16:30h. Las reservas se pueden realizar a través del email talleresescolares@fundacionbancaja.es o en el teléfono 695 591 428. La actividad se puede realizar tanto en castellano como en valenciano.