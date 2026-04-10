Obras de Picasso y Dalí definen 'La huella de Dionisos' en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche

Exposición 'La huella de Dionisos' en el MAHE - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) ha inaugurado este viernes la exposición temporal 'La huella de Dionisos'. Se trata de una muestra artística y arqueológica que reúne obras originales de autores como Pablo Picasso y Salvador Dalí, además de piezas de José de Ribera, Manuel Benedito, Andrea Mantegna, Walt Disney, Giulio Romano y Eduardo Rosales, entre otros.

Al acto inaugural han asistido el alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz; la edil de Cultura, Irene Ruiz; el concejal y diputado provincial cultural, Juan de Dios Navarro, y los comisarios de la exposición, Santiago Vivanco y Miguel Pérez.

La exposición, fruto de un convenio entre el consistorio y el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, está compuesta por 48 piezas, de las que 41 han sido cedidas por la galería y siete pertenecen al MAHE.

En este recorrido, se busca rendir homenaje a la figura de Dionisos y su influencia en la cultura del vino como "elemento simbólico, religioso y artístico desde la antigüedad hasta la actualidad", ha indicado el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

'La huella de Dionisos' podrá visitarse hasta el 11 de octubre de 2026 en la Sala de Exposiciones Temporales del MAHE. En concreto, de lunes a sábado, en horario de 10.00 a 18.00 horas, y también domingos y festivos, de 10.00 a 15.00 horas, con entrada gratuita.

"CALIDAD"

El comisario de la exposición y director de la Fundación Vivanco, Santiago Vivanco, ha subrayado que esta muestra pretende reflejar "cómo el vino ha acompañado al ser humano durante más de 8.000 años e impregnado la cultura y la historia a través de diferentes manifestaciones artísticas".

Por su parte, Ruz ha resaltado "la dimensión de la muestra y la calidad de las obras expuestas" y ha asegurado que las obras originales de Picasso y Dalí, junto a "importantes" piezas arqueológicas y artísticas, convierten la propuesta en "un gran reclamo cultural y turístico para la ciudad".

Asimismo, Ruiz ha destacado la "relevancia" de esta nueva muestra para consolidar al MAHE y al Palacio de Altamira como "referentes culturales de primer nivel", al tiempo que ha señalado que se trata de una de las exposiciones "más importantes", ya que supone posicionar estas salas como "un espacio de referencia cultural" en el municipio.