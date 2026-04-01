Las obras para la remodelación de la plaza de San Agustín arrancarán entre septiembre y octubre

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que las obras para la reurbanización de la plaza de San Agustín comenzarán entre septiembre y octubre de este año, con la previsión de finalizar en mayo de 2027.

El Ayuntamiento ha presentado este miércoles el proyecto definitivo de reurbanización de esta plaza (en una primera fase de actuación), de la calle San Vicente Mártir entre Guillén de Castro y plaza de España (segunda fase) y de la avenida del Oeste (tercera fase y la más larga). El presupuesto de todas estas actuaciones asciende a 14.948.830,86 euros.

Catalá ha destacado que la reurbanización de este entorno es la "tercera gran operación" del Plan Valentia con el que quiere acabar con el "desorden" en el urbanismo de la ciudad. La alcaldesa ha defendido que València "debe reconocerse a sí misma, los valencianos debemos reconocer nuestra ciudad y acabar con la amalgama de diseños de los últimos años que no correspondían a una identidad propia y única".

Así, ha criticado que la plaza de San Agustín ha sido un ejemplo del urbanismo "sin identidad" y "táctico" que aplicaba el gobierno anterior, con "seis tipos de maceteros distintos, que eran todos reciclados, dos tipos de farolas y una marquesina de la EMT olvidada en el centro de una plaza peatonal".

El proyecto de reurbanización presentado ahora, ha resaltado, es un "ejemplo de proyecto consensuado" con más de una decena de entidades para transformar estos enclaves en "una de las zonas más bonitas de la ciudad", con "el comercio tradicional y el peatón como protagonistas".

Así, ha explicado que se dotará a estos tres entornos de sombra mediante vegetación y pérgolas, se ampliarán las aceras y se generarán "nuevos espacios para mejorar las condiciones del comercio tradicional de la ciudad", al tiempo que se pretende reducir ruidos y valorizar los elementos patrimoniales que se abarcan, como la iglesia de San Agustín, el Museo y Colegio del Arte Mayor de la Seda y el Mercat Central.

CALENDARIO DE ACTUACIONES

En concreto, la reurbanización comenzará por la plaza de San Agustín y estas obras se iniciarán entre septiembre y octubre de 2026 para finalizar en mayo de 2027. Esta fase 1 contará con un presupuesto de 4.195.171,95 euros.

Después arrancarán las obras de San Vicente, entre septiembre y octubre de 2027, que terminarán en mayo de 2028. Esta segunda fase dispondrá de una inversión de 4.202.484,94 euros. Finalmente, la remodelación de la avenida del Oeste también empezará entre septiembre y octubre pero tendrá un plazo de ejecución más largo, de 15 meses, y previsiblemente finalizará en el primer trimestre de 2030. Para esta tercera fase de consigna un presupuesto de 6.551.173,97 euros. El proyecto de remodelación urbana se ejecutará en un ámbito de más de 30.000 m 2 .

La alcaldesa ha detallado que este jueves se aprobará el proyecto definitivo completo en la Junta de Gobierno y la próxima semana el consistorio dará luz verde al inicio de la contratación de la primera fase, correspondiente a San Agustín. El proyecto será ejecutado por la UTE Escalera de Color, que resultó ganadora en 2022 del concurso de ideas que convocó el Ayuntamiento de València.

DETALLES DEL PROYECTO

La alcaldesa ha explicado que, con estas intervenciones, se ampliará en 3.800 m 2 la superficie peatonal, lo que supone más de 18.500 m2. Se ganarán 2.631 m2 de zonas verdes y se triplicará el número de árboles, ya que se plantarán 264 árboles nuevos.

Además, ha destacado que se colocarán 16.218 m2 de pavimento de piedra natural de Ulldecona para "crear un lenguaje estético unitario en los tres tramos, en sintonía con el entorno del Plan Valentia".

En cuanto al mobiliario urbano, la alcaldesa ha precisado que el Ayuntamiento instalará 194 nuevos bancos; 425 m2 de nuevas pérgolas y espacios de sombra y 26 nuevos puntos de alumbrado.

En relación con la distribución del tráfico rodado, "la planta viaria quedará definida con dos carriles en la avenida del Oeste y tres carriles en San Vicente Mártir. Las siete paradas de EMT existentes, que dan servicio a 22 líneas, se mantienen y contarán con nuevos andenes con mayor espacio longitudinal".

A preguntas sobre qué diferencias presenta el proyecto definitivo respecto a lo que se aprobó con el anterior gobierno municipal de Compromís y PSPV, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha señalado que aquello era un proyecto de ideas, pero el "verdadero reto" es aterrizar la idea a un proyecto definitivo, que de ha debido ajustar también a la guía de criterios urbanos y estéticos que ha aprobado el actual equipo de gobierno y a las aportaciones de las entidades.

En ese sentido, la alcaldesa ha apuntado: "Nos encontramos con varios consursos de ideas, pero los que los hemos transformado en realidad y aterrizado hemos sido nosotros". Así, ha señalado que cuando las ideas se trabajan con los departamentos municipales correspondientes "cambian muchísimo las cosas".

Y respecto al proyecto básico que se presentó el año pasado, María José Catalá ha destacado que en el caso de San Agustín "se ha intentado reforzar la seguridad vial de los puntos que preocupaban más", tras algunos accidentes registrados. Los autores del proyecto han precisado también que ha habido "pequeños ajustes" en la posición de paradas de la EMT y de los taxis y se han eliminado isletas en el cruce a petición de las asociaciones vecinales.



