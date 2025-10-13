El Oceanogràfic aísla un caso de gripe aviar durante un control rutinario

Archivo - Oceanogràfic de Valencia en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

Resalta que "está controlado" y "no afecta al resto de instalaciones"

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Oceanogràfic de València, durante los controles veterinarios que realiza de forma "habitual" y "rutinaria", ha detectado y aislado un caso de gripe aviar en uno de los aviarios cerrados del centro.

Como medida, se ha cerrado temporalmente la única instalación afectada y se han aplicado los protocolos de desinfección y sanidad, según ha informado el recinto en un comunicado.

Desde el Oceanogràfic han afirmado que el caso "está controlado" y "no afecta al resto de las instalaciones" que "permanecen abiertas con total normalidad y completamente operativas". "El centro está siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes", han subrayado.