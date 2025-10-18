El Octubre CCC acoge una jornada para reflexionar sobre el futuro del catalán y sus derechos lingüísticos - CONGRÉS DE CULTURA CATALANA

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Octubre Centre de Cultura Contemporània de València ha acogido este sábado la jornada 'El dret a la llengua: reptes i oportunitats', un espacio de reflexión colectiva sobre el futuro del catalán y los derechos lingüísticos, impulsado por el Congrés de Cultura Catalana, y con la colaboración de Cultural del País Valencià (ACPV) y PEN Català.

La jornada ha tenido como punto de partida el libro 'El dret a la llengua. Per una nova Declaració Universal de Drets Lingüístics amb perspectiva de futur' (Saldonar, 2024), coordinado por Vicenta Tasa Fuster, que propone una revisión actualizada de los derechos lingüísticos desde una mirada global y contemporánea.

En un comunicado, han afirmado que el debate "ha servido para reforzar las alianzas entre entidades y movimientos que trabajan por la defensa del catalán, y para proyectar una agenda común de futuro que sitúe la lengua como eje de cohesión y justicia social".

El acto ha reunido a juristas, lingüistas, activistas y especialistas en la lengua y en los derechos lingüísticos, que han aportado miradas diveras sobre cómo garantizar la vigencia y los derechos del catalán en el siglo XXI.

La apertura ha corrido a cargo de la presidenta de la ACPV, Anna Oliver; el director del Congrés de Cultura Catalana, Esteve Plantada, y del miembro del PEN Català Gustau Muñoz. Todos han coincidido en "subrayar la importancia de situar la lengua en el centro del debate público".

MESAS

La primera mesa, 'Educació, immigració i drets lingüístics', ha contado con las intervenciones de la profesora de Derecho Constitucional de la UV y presidenta del Comité de Derechos Lingüísticos del PEN Català, Vicenta Tasa, y del lingüista, traductor y profesor de la Universidad de Barcelona Pere Comellas. Ambos han reflexionado sobre el papel "clave" de la educación en la transmisión de la lengua y la integración lingüística de las nuevas generaciones.

Tasa ha reivindicado el valor de la escuela como "primer espacio donde los niños se integran" y "como es de importante de qué manera el profesorado trata la lengua para que los alumnos entiendan que la lengua propia de un lugar no es que sea más importante que la suya, pero sí que les será útil de emplear".

Además, ha subrayado que la escuela y las políticas extraoficiales "se tienen que mantener fuertes", y que "es clave organizarse y crear espacios de socialización en valenciano".

En esta línea, Comellas ha defendido la oficialidad del catalán en la escuela: "Si creemos que el catalán tiene que ser una lengua que toda la comunidad domine, el catalán tiene que ser la lengua única en la escuela". "Es importante que seamos conscientes de los problemas que tenemos y afrontarlos: vivimos un conflicto, pero esto no nos puede debilitar", ha remarcado.

La segunda mesa, 'El futur de la llengua: una qüestió de drets', ha reunido al filólogo y sindicalista Gerard Furest y a la doctora en literatura catalana y profesora Júlia Ojeda.

"Hay que ser extremadamente proactivos en la defensa de la lengua o, si no, a la lengua le quedan dos generaciones", ha manifestado Furest, quien ha agregado que "nos hacen falta optimistas proactivos, porque la autoestima se encomienda".

Y ha añadido: "las lenguas no se mueren, sino que se matan, y los derechos se ganan cada día". "La lengua tiene que ser útil, pero no hay valenciano sin nacionalismo valenciano: ser un pueblo significa saberse autoorganizar cuando alguien te ataca, porque ya hemos visto que, cuando nos movemos, pasan cosas", ha recalcado el sindicalista, quien ha aseverado que "una minoría disciplinada y organizada puede cambiar la realidad".

"Nos hace falta conflicto, porque nos lleva a autoconocimiento y sensación de comunidad", ha proseguido Ojeda. "Es muy fácil ser activista con tu grupo de amigos y los grupos de militancia, pero la única manera de encarar este horizonte de sostenibilidad lingüística es tener claro que iremos al conflicto", ha reiterado.

En este sentido, se ha mostrado "partidaria de la vía andorrana: el gobierno de Cataluña podría hacer muchas más cosas de las que hace".

Esta jornada, con las dos mesas moderadas por la periodista María Palau, ha sido el tercero de los actos del ciclo dedicado a la lengua que el Congrés de Cultura Catalana ha impulsado este otoño en Palma, Alcanar y València, con el objetivo de "abordar los retos presentes y futuros del catalán desde diferentes territorios y ámbitos de conocimiento".

El nuevo Congrés de Cultura Catalana "recupera el espíritu de los años setenta y lo adapta a los retos actuales, con especial atención a la preservación lingüística, la transformación digital y la diversidad cultural como cimientos de una sociedad más justa e inclusiva", han apuntado.