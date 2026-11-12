La OCV y Christian Tetzlaff recrean el 'Concierto para violín' de Brahms con la dirección Thomas Hengelbrock

La Orquestra de la Comunitat Valenciana y Christian Tetzlaff interpretan el ‘Concierto para violín’ de Brahms bajo la dirección de Thomas Hengelbrock - REMITIDA GENERALITAT

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) y el violinista Christian Tetzlaff interpretarán el 'Concierto para violín' de Johannes Brahms bajo la dirección de Thomas Hengelbrock el próximo 14 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Auditori del Palau de les Arts Reina Sofía.

Fundador de formaciones como la Freiburger Barockorchester y el Ensemble Balthasar Neumann, Hengelbrock es uno de los directores más relevantes de su generación. Especialista en los repertorios barroco y clásico, el músico alemán destaca por haber trasladado el rigor y la frescura de la interpretación historicista al gran repertorio sinfónico.

Para su regreso a Les Arts, el maestro sajón ha diseñado un programa centrado en las obras de Johannes Brahms y Robert Schumann, dos de los compositores más importantes de su carrera. La primera parte del concierto estará dedicada al 'Concierto para violín' de Brahms, una de las partituras más exigentes del repertorio romántico para violín, en la que el virtuosismo está al servicio del discurso musical, detalla el coliseo en un comunicado.

Les Arts presentará a uno de sus intérpretes más reconocidos, el hamburgués Christian Tetzlaff, con más de 200 interpretaciones en su carrera, entre las que cabe subrayar la de 2015 con Sir Simon Rattle y la Filarmónica de Berlín, además de dos grabaciones discográficas.

Thomas Hengelbrock concluirá la velada con la 'Sinfonía Nº 2' de Robert Schumann, de exigentes requisitos musicales, que permitirá apreciar la calidad artística de la Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Las entradas para la programación sinfónica de la temporada 2026-2027 pueden adquirirse a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la página web de Les Arts.

Tras su actuación en València, la Orquestra de la Comunitat Valenciana viajará a Madrid para repetir este programa en el Auditorio Nacional el domingo 15 de noviembre, con Thomas Hengelbrock en el podio y Christian Tetzlaff como solista.

VIAJE A MADRID

La Orquestra de la Comunitat Valenciana inaugurará así el ciclo 'Les Arts en Madrid', con el que la formación titular de Les Arts se convierte en la primera orquesta española no residente en Madrid con programación propia en el auditorio. Además de este concierto, la OCV protagonizará en la capital otras dos actuaciones durante la temporada 2027-2028.

El 14 de febrero de 2027 será el turno del director finlandés Mikko Franck, que se presentará por primera vez al frente de la OCV en Madrid con un programa dedicado al impresionismo francés con el mar y el mundo onírico como hilo conductor. La propuesta abrirá con 'Poème de l'amour et de la mer', de Ernest Chausson, con el tenor Michael Spyres. El programa continuará con 'Prélude à l'après-midi d'un faune', de Claude Debussy, y finalizará con 'La Mer'.

El director musical de Les Arts, Sir Mark Elder, será el encargado de clausurar la programación de la Orquestra de la Comunitat Valenciana en Madrid el 13 de mayo de 2027 con una velada dedicada al repertorio ruso. En el atril, 'Scherzo à la russe', de Stravinsky; la 'Sinfonía N.º 9', de Shostakóvich y, como colofón, una selección del ballet 'La bella durmiente', de Chaikovski.