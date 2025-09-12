Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian y La M.O.D.A. encabezan el cartel del SanSan Festival

CASTELLÓ 12 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El SanSan Festival, que se celebrará un año más en Benicàssim los días 2, 3 y 4 de abril de 2026, ha anunciado su cartel, que encabezan Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente y La M.O.D.A.

El festival se ha consolidado como referente festivalero y como una de las citas favoritas para los amantes de la música indie y alternativa de España, según ha informado la organización en un comunicado.

El toque internacional de este año lo pondrán los islandeses Of Monsters and Men, que aterrizan en Benicàssim para celebrar más de una década de himnos como 'Little Talks' o 'Mountain Sound'. Su inconfundible mezcla de folk y pop épico promete ser uno de los momentos más esperados del festival.

Dentro de los cabezas de cartel, el SanSan recibirá a Rigoberta Bandini por primera vez. Icono generacional y una de las artistas más queridas por el público, volverá a los escenarios con un nuevo disco y un directo tan catártico como emocionante. Junto a ella estarán Love of Lesbian, uno de los grupos más influyentes del indie nacional, que harán repaso de los temas que los han convertido en una "referencia indiscutible".

También se podrá disfrutar de la Benicàssim Folk Star, más conocido como Guitarricadelafuente, en plena madurez artística y con un directo lleno de sensibilidad, así como de la fuerza del directo de La M.O.D.A., que tras un parón en su carrera, regresarán para seguir consolidándose como una de las bandas más potentes de la música en castellano.

El cartel continúa con propuestas que refuerzan el carácter del festival. Desde Siloé o el folk-pop de Xoel López hasta el rock de Ángel Stanich, pasando por la psicodelia de Rufus T. Firefly y el pop electrónico de La Casa Azul. No faltarán las guitarras afiladas de León Benavente, el descaro y la reivindicación de Biznaga, el folclore renovado de Califato 3/4, o la fiesta asegurada de La Élite. Además Alizzz repetirá este año en formato Dj Set o Zahara, que se sumará a Martí Perarnau con su Perarnau IV Dj Set ft. Drama Av Set.

PROPUESTA MÁS ACTUALES

El SanSan 2026 también mira hacia el talento emergente y las propuestas más actuales con artistas como Ultraligera, Barry B, Chiquita Movida, Leo Rizzi, Maria Arnal, pablopablo o Samuraï y, junto a ellos, proyectos revelación como Repion, Sobrezero, Sanguijuelas del Guadiana, Anabel Lee o Juventude, que darán mucho que hablar.

No faltarán tampoco bandas en plena proyección como Comandante Twin, Hoonine, Las Petunias, Malva o Tiburona, además de propuestas como Ultralágrima, Puño Dragón, Anouck, Michael Foster y Gara Durán. Como cada año, el festival también será escaparate para el talento joven de la región con el concurso Groc Talent de la mano del Villarreal F.C., cuyo ganador se subirá al escenario del SanSan para demostrar todo su potencial.

Además, el SanSan Festival quiere reforzar su compromiso social. En esta edición, el 3 por ciento de los beneficios se destinará a Médicos Sin Fronteras para apoyar su labor humanitaria en Palestina. Asimismo, durante el proceso de compra de entradas, el público tendrá la posibilidad de añadir un donativo voluntario para esta causa, contribuyendo así de manera directa a la ayuda sobre el terreno.

Los abonos y alojamientos estarán disponibles en www.sansanfestival.com el próximo martes 16 de septiembre a las 12.00.