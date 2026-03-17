Una Ofrenda de récord llena ya de emoción el corazón de València

Imagen de una pareja de falleros en la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados de 2026. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ofrenda a la Virgen de los Desamparados vive este martes su primera jornada y vuelve a dejar algunas de las imágenes más emotivas del programa de las Fallas. A lo largo de dos días, más de 120.000 falleras y falleros desfilarán ante la patrona de los valencianos --conocida popularmente como la 'Geperudeta'-- ante la cual dejarán sus flores para componer el tradicional manto de la Mare de Déu.

Este año, las mujeres lideran, en todas las edades, el censo fallero de Junta Central Fallera (JCF) de València, un listado que ha crecido en más de 8.000 personas en un año. En concreto, hay un total de 128.675 falleros y falleras, 100.636 de estos mayores y 28.039 infantiles. Se trata de la cantidad de personas inscritas en el colectivo fallero más alta de la historia, según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de València.

La ofrenda, uno de los más destacados y tradicionales del programa oficial fallero, ha arrancado a las 15.30 horas y concluirá la noche del miércoles, ya entrada la madrugada del jueves. 'L'ofrena', que cada año se lleva a cabo los días 17 y 18 de marzo, mantiene los recorridos habituales, uno por la calle de la Paz y otro por la calle San Vicente, hasta llegar a la plaza de la Virgen.

En este enclave y ante el gran cadafal que representa la imagen de la patrona con el Niño Jesús en brazos, las falleras de todas las comisiones integradas en la Junta Central Fallera (JCF) de València, las de esta ciudad y las de algunas poblaciones próximas a ella, depositarán sus ramos.

Con ellos se irá conformando el tapiz que cada año cubre la estructura dedicada a la patrona y con el que se crea un dibujo, siempre secreto hasta que queda confeccionado. En esta ocasión, se hará con claveles blancos, rojos y amarillos en menor proporción. Junto a las falleras, tanto mayores como infantiles, desfilarán los falleros, mayores y pequeños, de cada comisión.

RECORRIDOS

La ofrenda de 2026 arrancará este martes, en el recorrido por la calle de la Paz, con las comisiones de los sectores de Rascanya, Camins al Grau, Ruzafa A, Ruzafa B, Pla del Reial-Benimaclet, Canyamelar-Grau-Nazaret y La Xerea.

Al mismo tiempo, en el recorrido por la calle San Vicente participarán las comisiones de los sectores Patraix, Botànic-La Petxina, El Carmen, Jesús, Quart de Poblet-Xirivella, La Cruz Cubierta, El Pilar-Sant Francesc y La Seu-El Mercat.

Tras pasar este 17 de marzo ante la 'Geperudeta' las comisiones de La Xerea y La Seu-El Mercat, las últimas que desfilarán por ambos recorridos, lo harán casas regionales, juntas locales y la comisión Alberique-Héroe Romeu, a la que pertenece la Fallera Mayor Infantil de València 2026, Marta Mercader. Posteriormente, llegará la comitiva oficial de delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante y las últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de la capital valenciana.

Marta Mercader y su corte de honor cerrarán la primera jornada de ofrenda sobre las 1.00 horas acompañadas por los componentes de la JCF y de la Banda Municipal de València.

El miércoles, segundo día de ofrenda, este acto comenzará también a las 15.30 horas, en el recorrido por la calle de la Paz, con las comisiones de los sectores Quatre Carreres, Benimámet-Burjassot-Beniferri, Pla del Remei-Gran Vía, Malvarrosa-Cabañal-Beteró, Algirós y Poblats al Sud.

En el recorrido por la calle San Vicente desfilarán las comisiones de los sectores Benicalap, Campanar, La Roqueta-Arrancapins, Olivereta, Zaidia y Mislata.

Tras estas llegarán a la plaza de la Virgen las casas regionales, entidades invitadas, la falla de la Fallera Mayor de 2026, Carmen Prades, la comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal; la comitiva con delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante, así como las cinco últimas Falleras Mayores de València. Cerrará la ofrenda Carmen Prades y su corte de honor acompañadas por los componentes de la JCF y la Banda Municipal de València.

Una vez concluido el homenaje a la 'Geperudeta' se celebrará la tradicional 'Nit del Foc', el castillo de fuegos artificiales que cada año da paso al 19 de marzo, día de San José y última y gran jornada de las fiestas falleras.