La ola de calor deja este lunes 44,6 grados en Orihuela (Alicante) y 43,7 en Requena (Valencia) a la espera de tormentas

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor ha dejado este lunes temperaturas máximas extremas en la Comunitat Valenciana, con registros de 44,6 grados en el centro de la ciudad de Orihuela y 44,1 en el cercano municipio de Bigastro. Además, ha habido 43,7 en la localidad alicantina de Cox y en Casas del Río, aldea que pertenece a Requena (Valencia), según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) consultados en su página web sobre las 16.00 horas. Todo ello, en una tarde en la que también se esperan "tormentas fuertes", en algunos casos secas, con reventones y rachas muy fuertes de viento.

Otros registros recopilados por este organismo meteorológico son los 43,5 de Crevillent, los 43,3 de Albatera y los 43,1 de Almoradí, en el observatorio de Los Gomares, y de Redován, en el de San Carlos. Por su parte, las mínimas más altas han rondado los 32 grados en Tàrbena (32,2) y el Castell de Guadalest (32,1).

Todo ello, en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado hasta las 19.59 horas el aviso rojo por el riesgo extremo de temperaturas máximas en el litoral sur de la provincia de Alicante.

Asimismo, siguen en aviso naranja el interior y el litoral norte alicantinos por riesgo importante de máximas, además del litoral sur y todo el interior de la provincia de Valencia. Por su parte, el aviso amarillo por calor se extiende por el litoral norte valenciano y en el interior y litoral sur de Castellón.

Otras máximas registradas por Aemet hasta las 15.00 horas han sido las de Orihuela (43,3), Elche (42), Pinoso (41,7), Novelda (41,4), Jalance (41), Alcoi (40,7), Rojales (40,6), el aeropuerto de Alicante-Elche (40,2), Ontinyent (39,7), Bicorp (39,3), Utiel (39,2), Alicante (39), Xàbia (39) y Villena (38,9).

Además, ha remarcado que las temperaturas están siendo "altísimas" este lunes en el sur de Alicante, aunque "algo suavizadas" cerca del mar. No obstante, se disparan por encima de los 40 grados a unos pocos kilómetros de la costa.

Por su parte, el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) ha informado de que se han superado los 42 grados de temperatura en el observatorio situado en los jardines de la institución académica pasadas las 13.00 horas y que "de momento no se ha batido el récord absoluto de agosto de 2022".

Sin embargo, por primera vez desde que hay registros allí, se han anotado 41 grados o más durante tres jornadas seguidas en el campus de la UA, según ha informado la entidad a través de su perfil en la red social X.

TORMENTAS EN DESARROLLO

Aemet Comunitat Valenciana ha explicado a través de sus redes sociales que esta jornada está siendo "muy adversa" sobre todo por el aviso rojo por temperaturas máximas que se ha activado en el sur de Alicante y ha recordado que durante este lunes por la tarde también se pueden producir tormentas, que ya están en desarrollo, incluso con caída de rayos. Por ello, se ha activado el aviso amarillo en el interior de Castellón y Valencia.

El organismo meteorológico ha explicado que puede haber "más actividad en el interior", pero que también "pueden llegar a la costa". En este sentido, se pueden producir "tormentas de corta duración" y en algunos casos "secas o con poca precipitación, pero que pueden dejar rachas muy fuertes de viento".

"Tormentas en desarrollo. Mucha atención a las tormentas que hay ahora en el Valle de Cofrentes-Ayora y a las que se acercan desde Albacete y Cuenca. Son tormentas de base alta, con poca precipitación y rachas fuertes de viento", han detallado desde Aemet Comunitat Valenciana.